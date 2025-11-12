Dupla de São Carlos representa o Estado em festival nacional de música católica

A dupla Us Dias, de São Carlos foi selecionada para representar o Estado de São Paulo no VEM – Voz, Evangelização e Música 2025, o principal festival de música católica contemporânea do país. O evento acontece entre os dias 14 e 16 de novembro, em Curitiba (PR), e contará com 16 composições inéditas escolhidas entre 543 inscritas de todo o Brasil.

Promovido pela Associação Evangelizar É Preciso, o festival tem como objetivo revelar novos talentos e fortalecer a conexão entre arte e fé. Os artistas se apresentarão no Auditório Jesus das Santas Chagas, no Centro da capital paranaense, com semifinais na sexta (14) e sábado (15), e a grande final no domingo (16), sempre às 19h, com transmissão nacional pela TV Evangelizar.

Durante o evento, os músicos concorrem aos títulos de Melhor Composição, Melhor Intérprete e Voto Popular. Os vencedores receberão prêmios como gravação profissional, kit de home studio, mentoria vocal e suporte em marketing musical.

Antes das apresentações, os artistas participam de uma imersão formativa e espiritual, com oficinas, ensaios e convivência fraterna. A seleção das músicas foi feita por um júri composto por 23 especialistas. Entre os jurados estão Bruno Faglioni (vocalista da banda Rosa de Saron), André Cavalcante (músico e produtor), Irmã Ana Paula (religiosa carmelita e cantora) e Adriana Arydes, um dos maiores nomes da música católica brasileira.

As três noites do festival terão participações especiais de Bruno Faglioni, Davidson Silva e do Padre Reginaldo Manzotti, fundador da Obra Evangelizar. A entrada é gratuita, mediante inscrição online.

Mais informações: www.vemfestival.com.br

Leia Também