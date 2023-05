Dupla AnaVitória realiza o show em São Carlos

Crédito: divulgação

A dupla AnaVitória estará em São Carlos neste sábado, dia 6, com o show “Voz, Violão e o Que Der na Telha”. O show será realizado às 21h no Auditório Cenacon, do Hotel Nacional Inn (Av. Getúlio Vargas, 2330, Recreio São Tadeus). Em Araraquara o show será no domingo, dia 7, às 19h no Centro de Convenções Nelson Barbieri (Rua Ivo Antonio Magnani, 430, Fonte Luminosa). Essas apresentações fazem parte de uma turnê única e exclusiva para algumas cidades do Brasil. Os ingressos, nas duas cidades, custam de R$ 90,00 a R$ 220,00, de acordo com o setor, e podem ser adquiridos no site www.ingressodigital.com.

Desde que lançou o primeiro álbum em 2016, a dupla AnaVitória vem acumulando conquistas: shows sempre lotados; dois Grammy Latinos; turnês pelos Estados Unidos e Europa; além de emplacarem hits como “Trevo”, “Fica” e “Pupila” e conquistarem a segunda posição em número de streamings acumulados no gênero pop nas plataformas de música (atrás apenas de Anitta). Em 2021, a dupla viralizou a música “Amarelo, azul e branco”, que já conta com mais de 60 milhões de visualizações no TikTok (entre os posts de diversos co-criadores), 25 milhões de views no YouTube e 30 milhões de streams no Spotify. A faixa tem a participação de Rita Lee.

Serviço – São Carlos

Anavitória - Voz, Violão e o Que Der na Telha

Gênero: Show musical

Data: 6 de maio, sábado, a partir das 21h.

Ingressos: de R$ 90,00 a R$ 220,00, de acordo com o setor

Vendas: www.ingressodigital.com.br

Local: Auditório Cenacon, do Hotel Nacional Inn (Av. Getúlio Vargas, 2330, Recreio São Tadeus), em São Carlos.

Classificação etária: Livre

Serviço – Araraquara

Anavitória - Voz, Violão e o Que Der na Telha

Gênero: Show musical

Data: 7 de maio, domingo, às 19h.

Ingressos: de R$ 90,00 a R$ 220,00, de acordo com o setor

Vendas: www.ingressodigital.com

Local: Centro de Convenções Nelson Barbieri, Rua Ivo Antonio Magnani, 430, Fonte Luminosa, em Araraquara

Classificação etária: Livre

