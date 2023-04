Dourado sedia em maio a segunda edição do Cavaleiro Rodeio Fest

Crédito: Divulgação

A cidade de Dourado irá sediar de 18 a 20 de maio, no Distrito Industrial, a segunda edição do Cavaleiro Rodeio Fest, que terá muitas atrações musicais inéditas e montaria em touros.

De acordo com os organizadores, a festa contará ainda com prova de tambores para cavaleiros, mantendo a tradição da cidade, já que o município vem pleiteando o título de “Capital do Cavaleiro e da Cavalgada”, tendo alguns cavaleiros como integrantes do Guiness Book (o livro dos recordes), com a maior cavalgada do planeta.

No dia 18/05, sobem ao palco a dupla Matheus & Kauan. No dia 19 se apresentam Bruno e Barreto e DJ Chris no Beat. Já no dia 20 quem sobe ao palco é Luana Prado.

O Cavaleiro Rodeio Fest será ainda uma festa acessível, já que contará com espaço reservado para pessoas com deficiência. Nas próximas semanas novidades serão anunciadas pelos promotores.

Leia Também