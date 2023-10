Imagem Ilustrativa - Crédito: arquivo

Acontece no próximo domingo (8), o Dia das Crianças na área externa do Parque do Bicão. O evento será das 10h às 17h. Haverá pintura facial, animadores, brinquedos, pipoca e algodão doce gratuitos. Às 13h, haverá o 1º Show Popstar Kids do programa Conexão 360°, com a participação de Giovanna Vicchiatto, Fábio Barros, Brenda Marques e Rebeca.

A criança que desejar se apresentar no show deve enviar seu nome para o número (16) 99134-8961.

Leia Também