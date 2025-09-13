(16) 99963-6036
sábado, 13 de setembro de 2025
Domingo tem Feirinha do Centro em Ibaté

13 Set 2025
A tradicional Feirinha do Centro de Ibaté será realizada neste domingo (14), das 15h às 21h, na Praça Central. O evento, que acontece semanalmente, já se consolidou como um espaço de lazer, convivência e diversão para moradores da cidade e visitantes da região.

Idealizada pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Adjunta de Cultura e Turismo, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Afeami, a feirinha oferece um mix de gastronomia, artesanato e cultura local. O público poderá saborear comidas típicas de feira, além de doces, salgados e outras opções.

Além disso, a programação inclui apresentações de artistas locais, que dão o tom cultural do evento. Para as crianças, haverá brinquedos infláveis e passeios no trenzinho, garantindo diversão para todas as idades.

 

