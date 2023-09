Crédito: Divulgação

O Conselho Municipal de Economia Solidária de São Carlos em parceria com do Grupo de Economia Solidária Talento e Arte, realiza no próximo domingo, 10, a partir das 13h, na Praça dos 500 Anos, localizada na rua Roque José Florêncio, em Santa Eudóxia, a Feira de Economia Solidária do distrito.

Além do artesanato e das várias opções de alimentação, o grupo Eudóxia Morais And Brothers se apresenta com o melhor do flashback.

Leia Também