Domingo tem Circuito Arena Especial

A Secretaria de Esportes e Cultura, por meio do Departamento de Artes e Cultura, realiza no próximo domingo, 6, a partir das 18h, no Teatro de Arena “José Saffioti Filho”, anexo ao Teatro Municipal, mais uma edição do Circuito Arena.

A apresentação vai ser especial em homenagem cantor, compositor, dramaturgo e escritor Chico Buarque de Hollanda. O Grupo de Samba formado por Gustavo Rodrigues (pandeiro- voz), Rodrigo Pereira (violão 7 cordas), Eduardo Nascimento (cavaquinho e vocal), Rickinho Fidélis (percussão geral e vocal) e Henrique Brandão (percussão geral), apresentará várias canções, passando por vários períodos da carreira do cantor e contando histórias relacionadas ao repertório.

De acordo com Gustavo Rodrigues o grupo também vai mostrar canções pouco conhecidos e algumas que nem foram gravados pelo cantor. “Vamos apresentar dois sambas feitos pelo baterista predileto de Chico Buarque, Wilson das Neves, além claro dos clássicos como Roda Viva, Apesar de Você, Quem te viu, Quem te Vê, Vai passar, entre outros grandes sucessos”, relata o vocalista.

O Circuito Arena, programa que começou em 2017, tem como objetivo proporcionar atividades culturais, gratuitamente, à população de São Carlos.

