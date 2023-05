Domingo tem Circuito Arena Especial com tributo a Gal Costa

A Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, por meio do Departamento de Artes e Cultura, realiza no próximo domingo, 21, a partir das 18h, no Teatro de Arena “José Saffioti Filho”, anexo ao Teatro Municipal, mais uma edição do Circuito Arena Especial com a participação da cantora Nara Dom.

A apresentação vai ser especial em homenagem a Gal Costa, considerada uma das cantoras mais plurais do Brasil e do mundo, transitou em todos os gêneros musicais. Foi a cantora brasileira mais bem colocada na lista de 200 maiores cantores e cantoras de todos os tempos pela revista Rolling Stone, bem como, foi eleita, pela revista Time, como uma das 10 maiores cantoras do mundo.

Já Nara Dom é a linguagem de um soul e do samba moderno, diante desse trânsito musical, vai apresentar um tributo a Gal Costa especial. No repertório clássicos da trajetória de sucesso de Gal como Brasil, Para Gabriela, Festa do Interior, Meu Bem Meu Bem Meu Mal, Vaca Profana e tantas outras canções que que consagraram a cantora.

A direção musical do show de Nara Dom é de André Souza, o baterista é Bruno Bernini, no contrabaixo Ricieri Nascimento e na guitarra, Thiago Carreri.

O Circuito Arena, programa que começou em 2017, tem como objetivo proporcionar atividades culturais, gratuitamente, à população de São Carlos.

