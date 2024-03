Música na Feira: Alegria e solidariedade se encontram no Parque do Bicão neste Domingo

Prepare-se para um domingo inesquecível no Parque do Bicão. A partir das 9 da manhã do dia 24 de março, a primeira edição do projeto Música na Feira trará muita música, animação e solidariedade para a cidade de São Carlos.

O evento reúne grandes artistas da região, como a Banda Vinil 78 com seus hits dos anos 70 e 80, a dupla Mary e Fernando com uma seleção de sucessos, Alex Moraes animando com o melhor do sertanejo, e Gustavo Valim para quem gosta de começar o dia com energia. A festa ainda conta com os DJs Alex Tello e Ander Z.

A entrada para o palco do evento é gratuita, mas a organização pede a colaboração do público com o Palquinho Solidário. Doe alimentos não perecíveis e faça a diferença na vida de quem precisa.

Uma Feira para Todos

O projeto Música na Feira acontece em parceria com a Feira da Barganha, que já agita o Parque do Bicão todo mês. No dia 24, além da música, você encontrará uma grande variedade de produtos à venda, desde roupas e acessórios até artesanato e comidas típicas.

Traga a Família e Venha se Divertir

O Música na Feira é um evento para toda a família. Leve as crianças para se divertirem com as músicas e brincadeiras, e aproveite para fazer suas compras na feira.

