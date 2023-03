Domingo acontece a 2ª edição do Pedala São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A ONG Pedala São Carlos realiza domingo, 26, das 6h às 16h, a segunda edição do passeio ciclístico denominado “2º Pedala São Carlos”.

A concentração acontece a partir das 6h na avenida Trabalhador São-carlense, trecho entre a avenida São Carlos e rua Episcopal. A largada está prevista para 8h10. Os percursos são de 40 Km (Hard), 25 km (Light) e de 7 km (kids/caminhada).

Toda a renda arrecadada com as inscrições será repassada para o Lar e Abrigo de Idosos Cantinho Lar Fraterno. A previsão é que 1.500 pessoas participem do evento esportivo.

A ONG Pedala São Carlos vai sortear 10 bikes e o maior grupo inscrito vai ganhar uma Ciclo viagem para o litoral para 10 pessoas.

