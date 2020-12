Dois espetáculos marcam a semana na Série Dança #EmCasaComSesc

Crédito: Clarissa Lambert

No ar há cinco meses, a programação da série Dança #EmCasaComSesc dá início ao último mês do ano, com a transmissão dos espetáculos direto das unidades do Sesc na capital paulista, intercalados com lives realizadas na casa dos artistas ou em estúdios de trabalho, sem a presença de público no local e seguindo todos os protocolos de segurança. O modelo híbrido, implementado em outubro, faz parte da retomada parcial e gradativa das atividades do Sesc, permitindo o encontro com artistas de outros estados ou pertencentes ao grupo de risco do coronavírus. Ao mesmo tempo, estimula o setor cultural ao abrir os palcos de suas unidades.

Nesta terça-feira, 8, Leonardo França e Alana Falcão apresentam a montagem “Ensaios Para Desaparecer – Envultações”, diretamente de Salvador (BA). O trabalho, desdobramento das pesquisas dos dois artistas, é um projeto de múltiplas naturezas, que acontece em foto, vídeo e texto, aumentando as associações entre dança e mitologia. Os dançarinos criam micromitologias coreográficas a partir dos conceitos de “desaparecimento” e “envultações”, apostando assim numa atmosfera de mistério que realça a vida das coisas que nos cercam, partindo do pressuposto de que todo espaço doméstico nunca está totalmente domesticado. Classificação: 14 anos.

Quinta-feira, 10, é a vez da Cia Jovem de Dança de Jundiaí mostrar “Entre O Corpo e O Azul” direto do palco do Sesc 24 de Maio. O limite foi a premissa para nortear a obra, que conta com coreografia de Henrique Rodovalho e direção de Alex Soares. Onde começa o corpo e termina no movimento? Onde este movimento começa e finaliza no espaço? A partir dessas e outras perguntas, um corpo que se movimenta, se expressa e acontece em espaços delimitados foi se desenvolvendo. Com trilha sonora que inclui trechos de músicas da cantora e compositora Alcione, surgem relações e percepções mais humanas e sensíveis, expondo as possibilidades do acontecer e do fazer sentir entre o corpo, o movimento, o espaço e o azul. Com Bruna Vicente, Caroline Rodrigues, Daniela Corrêa, Fernando Ramos, Jonatas Santana, Lucas Pardin, Luiz Prestes e Raquel Gattermeier. Classificação: 14 anos.

IDEIAS

Com o objetivo de incentivar a reflexão no contexto desafiador em que nos encontramos, a série Ideias, promovida pelo Sesc São Paulo por intermédio de seu Centro de Pesquisa e Formação (CPF), traz a transmissão ao vivo de debates sobre as principais questões que tensionam a agenda sociocultural e educativa atual. Sempre às 16h, as conferências acontecem pelo canal do YouTube do Sesc São Paulo, com participação do público e tradução simultânea para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Entre os dias 8 e 12 de dezembro, a série Ideias trata de assuntos diversos, por meio de debates que vão abordar a potência educativa do Cinema Ambiental, na terça (8/12), o centenário de Clarice Lispector - As adaptações literárias da obra de Clarice Lispector para o audiovisual, na quinta (10/12), e de inclusão e transformação social, no sábado (12/12), encerrando a programação da semana. Para mais informações sobre as mesas e seus participantes, consulte a programação abaixo.

PROGRAMAÇÃO IDEIAS #EMCASACOMSESC

8 de dezembro, terça-feira

A Potência Educativa do Cinema Ambiental

As mostras e festivais que aliam o cinema às questões socioambientais revelam a potência educadora do audiovisual em proporcionar experiências que ampliam visões de mundo e nos fazem refletir sobre a condição do ser humano. Grande parte destas iniciativas incorporam em suas curadorias a diversidade de narrativas e saberes, buscam o envolvimento comunitário e propõem formações aos educadores, trazendo à tona temas emergentes, inquietando, encantando e chamando atenção para a urgência de reflexões e ações a respeito das questões socioambientais.

Participantes:

Isabella Atayde, relac?o?es pu?blicas e produtora cultural. Poeta, foto?grafa, viageira, sambista, brincante, angoleira. Curadora e produtora do CineBaru.

Mário Branquinho, diretor e fundador do CineEco – 26º Festival Internacional de Cinema de Ambiente de Seia. Técnico Superior do Município de Seia e programador da Casa Municipal da Cultura. Membro da Direção da GFN – Green Film Network, uma rede de 40 festivais de cinema de ambiente de todo o mundo.

Mediação:

Leandro Belinaso, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Biólogo graduado pela USP, mestre e doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Apresentação:

Gabriela Graça Ferreira, gestora ambiental e assistente técnica da área de Educação para Sustentabilidade e Cidadania do Sesc São Paulo.

10 de dezembro, quinta-feira

Centenário de Clarice Lispector - As adaptações literárias da obra de Clarice Lispector para o Audiovisual

O Sesc SP homenageia o Centenário de nascimento da escritora Clarisse Lispector com uma live dentro do projeto Ideias e a exibição de duas produções sobre a autora no Sesc TV. A live acontece às 16h e conta com as presenças de Nicole Algranti, Taciana de Oliveira e Teresa Montero, que falam sobre seus trabalhos no Cinema e os desafios para adaptar a obra de Clarice Lispector para o audiovisual. A partir das 21h, o Sesc TV apresenta duas produções: o documentário De Corpo Inteiro, e o curta-metragem O Ovo, ambos dirigidos pela cineasta Nicole Algranti.

Participantes:

Nicole Algranti - Cineasta, indigenista e sobrinha neta de Clarice Lispector. Diretora dos filmes “De Corpo Inteiro – Entrevistas” e “O Ovo”.

Taciana Oliveira - Cineasta e comunicóloga. Diretora do filme “A Descoberta do Mundo”.

Teresa Montero - Biógrafa de Clarice Lispector e roteirista. Autora dos livros “O Rio de Clarice” e “Eu Sou Uma Pergunta – Uma Biografia de Clarice Lispector”.

Mediação e apresentação:

Sílvia Garcia – Jornalista, especialista em Dramaturgia, mestre em Literatura e Crítica Literária e técnica da programação do SescTV.

12 de dezembro, sábado

Inclusão e Transformação Social

Limitações são intrínsecas à condição humana. Somos potências e limites. Ambos aparentes a depender de seus contextos de produções. Pensar a inclusão é pensar qual sociedade queremos construir. Quais as trocas humanas desejamos como parte do corpo social? O debate propõe uma reflexão sobre as diversas formas sociais de experiência corporal e as especificidades para os contextos inclusivos, como a escola bilingue para surdos e a língua de sinais, por meio de uma perspectiva multicultural.

Participantes:

Sandra Campos, professora do Departamento de Letras da Unifesp Guarulhos. Líder da Coordenadoria Técnica de Acessibilidade e Inclusão (CTAI)- PRAE.

Marcos Cezar de Freitas, professor livre docente do Departamento de Educação da Unifesp Guarulhos. Coordenador do projeto EDUCINEP: Educação Inclusiva na Escola Pública.

Mediação:

Patrícia Pereira, professora da área de Libras na UFABC. Doutora em Saúde Pública pela USP.

Apresentação:

Marcos Toyansk, pesquisador no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo.

