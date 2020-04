DJ são-carlense embala internautas em época de pandemia e até promove namoros

Tello em sua "ilha": "a música flashback nos remete às lembranças de nossa infância" - Crédito: Divulgação

Imagine três dias por semana e em cada um deles, três horas diárias de músicas dos anos 70, 80 e 90. Durante os programas, bate papos animados, declarações de amor ao vivo e até, por incrível que pareça, casais se conhecendo e começando a namorar. Tudo isso de forma gratuita e com o único propósito de oferecer uma distração saudável para internautas em época de isolamento social (quarentena) devido a pandemia da Covid-19.

O responsável direto por fazer com que milhares de pessoas viajem pelo mundo da música é o locutor e DJ são-carlense Alexandre Aparecido Tello, 45 anos.

Há dois anos em sua página no Faceboook (Flash 80/DJ Alex Tello) ele tem um programa ao vivo onde leva ao ar às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras das 21h à 0h, o programa que diverte e promove entretenimento em uma época onde pessoas procuram alternativas para distração saudável.

“Antes da pandemia da Covid-19 eram uns 5 mil internautas/ouvintes. Mas agora com o isolamento, cheguei a ter 190 mil pessoas de todo o mundo. Da Inglaterra, França, Japão e de brasileiros que moram no exterior. A gente bate um papo, se diverte, mando mensagens de otimismo e toco bastante músicas de uma época de ouro. As pessoas estão carentes de comunicação e a música faz com que elas viagens ao passado e tenham lembranças positivas”, disse.

DEU NAMORO

Nos últimos 30 dias a audiência do programa de Alex Tello aumentou consideravelmente e fez com que um casal iniciasse um namoro. O pretendente, Maurício Mello, 51 anos, residente em Piracaia/SP, encontrou, através do programa do DJ são-carlense a sua “cara metade”, a divorciada Edite Pereira, 49 anos, residente em Bragança Paulista.

“Eles participam do programa há uns 30 dias e sem eu saber, começaram a conversar no reservado, até que o Maurício me disse ser muito tímido e pediu minha ajuda para que fizesse o pedido de namoro no programa, ao vivo. Mas eu fui além e fiz o Maurício entrar ao vivo e pedir a Edite em namoro. A emoção foi grande e as pessoas que estavam ouvindo o programa e incentivaram o início do romance”, comentou Alex.

O pedido aconteceu na noite de segunda-feira, 20, durante o programa e pode ser assistido pelo link https://drive.google.com/file/d/1MHB0JsKKRQfIVMHWxNyYKE1loqgPaxdG/view?usp=drivesdk.

Na noite de terça-feira, 21, com direito a um jantar romântico, Maurício e Edite se conheceram em Bragança Paulista. Pelo WhatsApp, o São Carlos Agora conversou com a mulher.

“Sou honesta. Até então nunca tinha entrado naquela live, pois participo de aulas justamente nos dias dos programas. Mas com a quarentena e sem ter o que fazer, uma amiga me disse sobre o programa e o convite me interessou. Comecei a ouvir, gostei e conheci o Maurício. Começou uma amizade, agora o namoro e sinceramente não sei onde vai terminar. Mas se tiver futuro, todos estarão envolvidos”, disse Edite.

ATÉ DECLARAÇÃO DE AMOR

Na noite de quarta-feira, 22, o programa de Alex Tello foi mais além, com direito a um vídeo com uma emocionante declaração de amor. Alessandro Piovanni em uma mensagem de 1,53 minuto fez uma emocionante declaração de amor para sua esposa, Jeniffer Piovanni (vídeo no final da matéria).

“São pedidos que é impossível recusar. São momentos únicos em uma época única que o mundo vive. E se esta é uma oportunidade onde as pessoas podem se sentir mais próximas, então temos que dar nossa parte de contribuição”, contou.

PASSATEMPO GRATUITO

Com a época de pandemia, os programas noturnos de Alex Tello chegam a ter 190 mil internautas/ouvintes. O DJ acredita que é um passatempo e ao mesmo tempo uma ferramenta que tira o stress devido à loucura que proporciona a Covid-19.

“Muitas pessoas aguardam pelo programa. Ele é gratuito e o intuito é levar música, bate-papo, uma palavra de perseverança sem nenhum tipo de ônus. Pode ser acessado pelo celular ou computador e as músicas são de 30, 40, 50 anos atrás e remetem lembranças das nossas infâncias. Há estudo que comprovam que as músicas têm o poder de renovar as células do corpo”, observou Alex.

Segundo ele, nesta época de pandemia existe a possibilidade de o programa ser diário. “Tenho que me organizar apenas e colocar em prática. As chances são grandes”, finalizou.

