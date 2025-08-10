Dj Ilusionize Comanda Pistas Como Quem Hipnotiza Multidões

E quem acaba de atravessar o portal da TUSCA 2025 é Ilusionaize, o DJ que transforma batidas em feitiços e leva o público a estados quase místicos de dança coletiva, envolvendo até quem diz que “não curte eletrônico”.

No palco onde tradição, festa e futuro colidem, Ilusionaize representa o despertar sensorial — um chamado pra viver a música com o corpo inteiro, de olhos fechados e coração aberto. Seja no drop ou no silêncio antes da explosão, ele domina o ritmo de uma multidão como um transe. Prepare-se para um set que vai além da festa: é uma jornada.

Com nomes já confirmados como Seu Jorge, Ana Castela, MC Hariel, CPM 22, BaianaSystem e Detonautas, a TUSCA 2025 se firma mais uma vez como um dos maiores festivais universitários do país — unindo ritmos, torcidas, tribos e sentidos. A contagem regressiva segue firme, de 20 a 23 de novembro, com 6 festas, mais de 50 atrações e uma São Carlos transformada em outro planeta.

SERVIÇO – TUSCA 2025

Data: de 20 a 23 de novembro

O que te espera: 6 festas em 4 dias, +40 horas de evento, mais de 50 atrações

Ingressos: pacotes disponíveis no site Blacktag

Classificação etária: 18 anos

Mais informações: @sigatusca

