Dia municipal do brincar teve a participação de mais de 5 mil pessoas

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou, no último sábado (27/05), a 5ª edição do Dia Municipal do Brincar. O evento aconteceu na FESC I – campus Vila Nery e teve a participação de mais de 5 mil pessoas, que puderam participar de brincadeiras e de atividades de saúde e bem-estar.

Ao todo, 17 secretarias municipais e órgãos como o Fundo Social de Solidariedade colaboraram para que o Dia do Brincar acontecesse e também proporcionasse diversos serviços de conscientização social à população presente. O SAAE, por exemplo, levou um corredor que simula um manancial repleto de resíduos e lixos e outro simulando um manancial limpo para mostrar a importância da preservação ambiental, enquanto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável distribuiu sementes de pinhão que originam a araucária. A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, por sua vez, levou ao local uma minicidade para interação com as crianças.

O evento também dispôs da apresentação das bandas da APAE, dos Doces Flautistas e da EMEB Angelina Dagnone de Melo, da fanfarra e grupo de dança Nave Sal da Terra, da apresentação de ballet do CeMEAR, de uma aula de dança pela Multi Esporte e da doação de livros pelo Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBISC). O Grupo Cundê contou histórias para as crianças e a Companhia TPK, a Trupe No Clima do Riso e os grupos Kombalada e Yoyo pelo Brasil igualmente participaram das atividades, bem como o Tiro de Guerra, os Escoteiros, o Corpo de Bombeiros e o Espaço Salesianos “Dom Luciano Mendes de Almeida”.

Para o secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, o Dia do Brincar tem um grande significado não somente pela magnitude alcançada nos últimos anos, mas pelo vínculo que cria entre estudantes, comunidade escolar e sociedade em geral. “Basta verificar a organização, o empenho e o comprometimento das dezenas de entidades parceiras e das centenas de pessoas que colaboraram para ver que o evento valeu a pena. O Dia do Brincar nos proporcionou essa oportunidade de brincar com as crianças, resgatar os valores e trazer as famílias para compartilhar com os professores e com a comunidade escolar um dia de muita alegria, educação e descontração”, destaca Roselei.

O presidente da Fundação Educacional São Carlos (FESC), Eduardo Cotrim, ressaltou a colaboração da fundação para a realização do Dia do Brincar, que aconteceu no local pela primeira vez em cinco edições. “É uma alegria muito grande para a FESC receber o Dia do Brincar, pois cumprimos com nossa missão de contribuir e complementar a educação curricular e formal dos alunos e igualmente sentimo-nos honrados em ajudar a organizar e receber esta festa. A população compareceu em peso e agradeço também aos nossos servidores e alunos, que entenderam a necessidade de mudarmos a programação nesta semana para sermos sede de um evento tão importante”, disse Cotrim.

Recordando a função social e educativa do brincar, o vice-prefeito Edson Ferraz comemorou a nova consolidação do evento após a pandemia da COVID-19. “Infelizmente, não houve o Dia do Brincar por conta da pandemia em 2020 e 2021, mas, com muita alegria, retomamos no ano passado a festividade no Parque do Bicão e agora, na FESC, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza mais uma vez esse programa, que visa a participação das crianças e famílias da cidade de São Carlos de um dia de lazer e de entretenimento”, comenta Ferraz.

Já o presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral, autor da Lei Municipal nº 18.098, que instituiu o Dia Municipal do Brincar em São Carlos, mencionou que o evento tem crescido a cada ano. “Em 2017, nós tomamos a iniciativa, a Câmara aprovou e o prefeito Airton Garcia sancionou a lei e, desde então, fazemos anualmente o Dia do Brincar, que se tornou uma tradição em São Carlos. É um filho que tem crescido muito mais do que esperávamos, pois foi uma lei que começou pequena e tomou um grande vulto, uma festa que transcende o poder público, com várias entidades nos ligando a cada ano para participar e mostrar o seu trabalho”, acrescenta Marquinho.

Também participaram do evento os secretários municipais de Infância e Juventude, Ana Paula Vaz, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Nino Mengatti, de Relações Legislativas e Institucionais, Fernando Carvalho, de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, e de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno, além do presidente do SAAE, Mariel Olmo, e dos vereadores André Rebello, Bruno Zancheta, Gustavo Pozzi, Lucão Fernandes, Robertinho Mori e Professora Neusa.

