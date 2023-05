Dia de Brincar acontece neste sábado na FESC

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Educação e com o apoio de diversas secretarias e do Fundo Social de Solidariedade, realiza, neste sábado (27/05), a 5ª Edição do Dia Municipal do Brincar. O evento acontece na FESC Vila Nery, das 9h às 13h, com uma programação repleta de brincadeiras, ações e espetáculos, além de cuidados com a saúde e o bem-estar.

Instituído pela Lei Municipal nº 18.098/2017, de autoria do atual presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral, o Dia Municipal do Brincar sustenta o ato de brincar como um dos direitos de aprendizagem que deve estar presente em todas as idades. De acordo com a organização, a expectativa na atual edição é pela manutenção de 5 mil pessoas participando da festividade, que faz parte do Calendário Oficial de Eventos do Município.

Neste ano, o movimento Aliança pela Infância, que inspira ações sobre o brincar em todo o território nacional e na América Latina, estabeleceu para o Dia Mundial do Brincar 2023 o tema “A Natureza no Brincar”, e questiona: “Afinal, de onde vem o brincar? Como nasce o brincar? Com esse tema, queremos colocar a criança no centro das discussões socioambientais e ressaltar a essência da infância nos atos cotidianos da criança”. O objetivo é estimular todos a olharem para a natureza do brincar, como sua substância e sua essência.

Em São Carlos, as atividades do Dia Municipal do Brincar terão início às 9h com as apresentações musicais das bandas da APAE, dos Doces Flautistas e da EMEB Angelina Dagnone de Melo, da fanfarra e grupo de dança Nave Sal da Terra e a apresentação de ballet do CeMEAR. Na sequência, haverá a aula de dança com a professora Aline, da Multi Esporte, e a contação de histórias pelo Grupo Cundê e doação de livros pelo Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBISC), tal qual oficinas interativas como brincadeiras e jogos, artesanato, pintura facial e em família, pintura guache, bolha de sabão gigante, Slackline, jogos de tabuleiro, fotografia e capucheta, entre outras atrações organizadas pela Companhia TPK, pela Trupe No Clima do Riso e pelos grupos Kombalada e Yoyo pelo Brasil.

No plano da cidadania, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito fará a montagem de uma minicidade para interação com as crianças e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável distribuirá sementes de pinhão que originam a araucária, árvore-símbolo da cidade. O SAAE terá um corredor que simula um manancial repleto de resíduos e lixos e outro corredor simulando um manancial limpo, enquanto a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda promoverá um plantão da Casa do Trabalhador e do Banco do Povo.

Durante todo o evento, a criançada também poderá se divertir com brinquedos infláveis – como cama elástica, escorregador, futebol de sabão, centopeia, castelinho e tobogã – e, assim como seus familiares, acompanhar espetáculos circenses e teatrais. Haverá distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce na parte interna da FESC e, na parte externa, estandes da Economia Solidária comercializarão outros itens alimentícios.

Segundo a chefe da Seção de Projetos Especiais, Juliana Tessarin, a programação do Dia do Brincar também terá atrações inéditas neste ano. “Serão 18 oficinas interativas feitas com o apoio de professores da rede municipal de ensino, que participaram de um treinamento informativo na última segunda-feira (22/05) sobre a importância do brincar enquanto direito de aprendizagem. Pela primeira vez, o evento será realizado na FESC e em um sábado letivo e, nesta edição, trabalharemos também a questão da sustentabilidade, com a entrega e plantio de mudas”, disse Juliana.

O Dia do Brincar também já tem a participação confirmada de órgãos como Tiro de Guerra, Escoteiros, Espaço Salesianos “Dom Luciano Mendes de Almeida” e o apoio de diversas secretarias municipais.

