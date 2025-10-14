Dia das Crianças reúne centenas de famílias no Centro da Juventude do Cidade Aracy

Crédito: Divulgação

O Centro da Juventude “Lauriberto José Reys”, no bairro Cidade Aracy, foi palco de uma grande celebração do Dia das Crianças no último domingo (12). O evento, promovido pela Prefeitura de São Carlos por meio da Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude e do Fundo Social de Solidariedade (FSS), reuniu centenas de crianças e suas famílias em uma tarde marcada por diversão, homenagens e confraternização.

Com apoio da entidade Multi Esporte, que atua nos dois centros da juventude da cidade, a festa contou com brinquedos infláveis, apresentações musicais e de dança, além de guloseimas como pipoca, algodão doce, cachorro-quente, refrigerante e picolé. Cerca de 700 alunos da Multi Esporte receberam novos uniformes, e diversos brindes — entre bolas, bonés, camisetas e squeezes — foram sorteados ao longo do dia.

Durante o evento, o vereador Dé Alvim e o prefeito Netto Donato prestaram homenagem ao ex-prefeito Airton Garcia, vestindo camisetas com sua imagem e os dizeres “Amigos para Sempre”. “O Airton representa muito para este bairro. Nada mais justo do que homenageá-lo e agradecer ao prefeito Netto por continuar esse trabalho em favor das famílias do Aracy”, afirmou o vereador.

O secretário de Infância e Juventude, Emerson de Morais, destacou a importância da parceria com o Fundo Social para o sucesso da festa. “A dedicação da primeira-dama foi essencial para a realização desta linda celebração, que reafirma o compromisso da Prefeitura com as famílias da região sul”, disse.

A primeira-dama e presidente do FSS, Herica Ricci Donato, reforçou a emoção do momento: “Ver o sorriso das crianças é o que nos motiva a seguir com mais ações de acolhimento e solidariedade. O Fundo Social estará sempre junto das famílias, fortalecendo os laços e tornando São Carlos uma cidade mais humana.”

Encerrando o evento, o prefeito Netto Donato ressaltou o legado de Airton Garcia. “Prestamos uma justa homenagem ao ex-prefeito, que tanto fez por esta região. Ver essa alegria aqui no Aracy renova nossa esperança e reforça nossa missão de construir uma São Carlos cada vez mais justa e acolhedora”, afirmou.

Também estiveram presentes o ex-vereador e presidente do CPP, Azuaite Martins de França, a dirigente regional de Ensino, Débora Costa Blanco, secretários municipais e lideranças comunitárias. O evento contou ainda com apoio de empresas parceiras como Bandeirantes, Engefort, Fundação Nupen, Rede Sewal, Savegnago, Jaú Serve, Jesse Salgados, Distribuidora Zanchim e São Carlos Ambiental.

