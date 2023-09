Tarde Sertaneja no Aracê de Santo Antonio será no dia 17/09

SIGA O SCA NO

No próximo domingo, dia 17 de setembro, acontece a Tarde Sertaneja no Santuário Nossa Senhora Desatadora de Nós, em São Carlos. O evento será realizado das 12h às 17h, na avenida Ovando Salvador Baio S/N, no Aracê de Santo Antônio.

A tarde contará com várias atrações sertanejas, incluindo apresentações de duplas, cantores solo e uma orquestra de viola. Além disso, haverá barracas típicas com comidas, bebidas e uma área kids para as crianças.

A entrada é gratuita e as informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 4042 2000.

