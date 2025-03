Dezenas de ciclistas participam do 4º Pedala SÃ£o Carlos; veja fotos

Compartilhar no facebook

Crédito: Lourival Izaque

Dezenas de ciclistas se reuniram na manhã deste domingo (30) para participar do 4º Pedala São Carlos, evento promovido pela ONG Pedala São Carlos, com o apoio da UNICEP e da Prefeitura de São Carlos.

A concentração aconteceu em frente ao Centro Universitário Central Paulista (UNICEP), onde os participantes foram recebidos com um café da manhã especial. Após o aquecimento, os ciclistas partiram para um percurso de 38 quilômetros pelas ruas da cidade.

Além da pedalada, o evento contou com o sorteio de cinco bicicletas entre os inscritos. A renda obtida com as inscrições será revertida em cestas básicas, que serão doadas ao Fundo Social de Solidariedade, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade.

