Detonautas é confirmado na TUSCA 2025

Crédito: Divulgação

Neste domingo, 13 de julho, Dia Mundial do Rock, a TUSCA 2025 libera mais uma peça do seu universo sonoro: a banda Detonautas está confirmada no palco principal da próxima edição do evento universitário. O anúncio chega em meio à celebração global de um gênero que moldou gerações e segue como símbolo de resistência, autenticidade e atitude — valores que também fazem parte da história da TUSCA.

Com hits como "Quando o Sol Se For", "Olhos Certos" e "Outro Lugar", o Detonautas carrega mais de duas décadas de trajetória, unindo letras e riffs que marcaram o rock nacional dos anos 2000. A presença da banda reforça a diversidade da line-upda TUSCA 2025, que já conta com nomes como Seu Jorge, MC Hariel, CPM 22, Ana Castela e BaianaSystem — uma fusão de estilos que traduz o tema deste ano: “O Despertar de Um Novo Mundo”.

O evento acontece entre os dias 20 e 23 de novembro, em São Carlos (SP), e promete reunir mais de 50 atrações, seis festas, competições esportivas e uma atmosfera onde diferentes tribos se encontram para celebrar, torcer e viver intensamente. As vendas seguem abertas no site da Blacktag com parcelamento disponível. A edição 2025 dá sequência à narrativa iniciada no ano anterior e convida o público a habitar um novo mundo — mais livre, mais plural e mais sonoro.

SERVIÇO – TUSCA 2025

Data: de 20 a 23 de novembro

O que te espera: 6 festas em 4 dias, +40 horas de evento, mais de 50 atrações

Ingressos: pacotes disponíveis no site Blacktag

Classificação etária: 18 anos

Mais informações: @sigatusca

