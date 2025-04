Descubra como era o universo antes do Big Bang no Sessão Astronomia dessa semana

Crédito: Divulgação

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 26, às 19h, será “O que havia antes do Big Bang?”. O palestrante será Rafael Francisco Primo Schiabel, da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: A teoria do Big Bang é a descrição científica mais aceita sobre a “origem” e evolução do universo, constituída de diversas evidências observadas nos últimos anos. Contudo, se o universo teve um começo, o que havia antes disso? Se o Big Bang foi o que deu origem ao universo, o que deu origem ao próprio Big Bang? Nesta Sessão Astronomia, vamos identificar as fragilidades nessa teoria e introduzir brevemente ideias alternativas para substituir o Big Bang, a partir de uma perspectiva científica e empírica, buscando compreender de maneira acessível a pergunta: o que havia antes do começo?

