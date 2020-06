Daniela Mercury está na programação da série música #EmCasaComSesc

Crédito: Divulgação

A série Música #EmCasaComSesc está no ar desde 19 de abril e soma mais de 2,5 milhões de visualizações em 55 apresentações com importantes nomes da música brasileira, nos mais variados estilos. Hoje à noite temos um encontro com Toquinho, que celebra 50 anos de carreira de muita técnica e sensibilidade. Com participação especial da cantora Camilla Faustino, Toquinho promete apresentar seus grandes sucessos; Tarde em Itapuã, Que Maravilha, Regra Três, Samba de Orly, O Velho e a Flor, Aquarela e tantos outros. E no domingo, Rincon Sapiência apresenta seu segundo disco, “Mundo Manicongo: dramas, danças e afroreps”, em que viaja pelos mais diversos ritmos, norteados pela musicalidade de vertentes da música pop contemporânea africana, além de ritmos originários das periferias, como o pagodão baiano e o funk brasileiro.

Quarta-feira, 17, a cantora Adriana Moreira apresenta o show 5 Gerações no Música #EmCasaComSesc. Para essa apresentação, ela faz um passeio por sua trajetória, entoando um pouco da bagagem histórica e cultural adquirida por herança da ancestralidade e longa caminhada por palcos do Brasil. São canções que, há cinquenta anos, compõem a trilha sonora de sua memória afetiva, bem como a de muitos brasileiros. Estão no repertório canções de compositores como Cartola, João Nogueira, Dona Ivone Lara, Djavan e Chico Buarque.

Na quinta-feira, 18, a cantora que conquistou o Brasil e o mundo, Daniela Mercury, se apresenta em versão intimista, direto de sua casa em Salvador. Ela, que vendeu 20 milhões de álbuns, foi agraciada com um Grammy Latino e lançou 20 discos e 7 DVDs ao longo de seus mais de 30 anos de carreira, faz um show no formato voz e violão, relembrando canções consagradas de sua carreira em uma versão acústica. Também estarão no repertório as músicas de seu novo álbum, Perfume, e outras do vasto universo da música popular brasileira.

E por fim, na sexta-feira, a dupla Carlos Careqa e Mário Manga retomam o bom humor característico de ambos no show Dois Cavalos. Grandes expoentes da música brasileira da década de 1980, eles colocam em cena o lado teatral para esta performance musical, na qual dois cavalos se encontram no palco e recebem os espíritos de John Lennon e George Harrisson. No repertório, o duo apresenta canções autorais da carreira solo de cada um, além de músicas que consagraram a banda de atuação de Mário Manga, Premê, como Padaria e Brigando na Lua. O público terá, ainda, algumas surpresas dos beatlesmaníacos de carteirinha.

Para conferir toda essa programação, basta acessar as páginas youtube.com/sescsp ou o novo endereço do Sesc São Paulo no Instagram criado especialmente para a série Sesc Ao Vivo instagram.com/sescaovivo.

Desde o dia 19 de abril, o Sesc São Paulo vem oferecendo um show diferente por dia, todos os dias às 19h, ao vivo e direto da casa do artista. A programação foi pensada a todos que apreciam a boa música brasileira, em tempos de isolamento social por conta do novo coronavírus e que levou ao fechamento das unidades em todo o Estado para evitar a disseminação da Covid-19.

Até aqui, já passaram pela série de Música #EmCasacomSesc os artistas Zeca Baleiro, Chico César, a dupla Fernanda Takai e John Ulhoa da banda mineira Pato Fu, Roberta Sá, Paulo Miklos, João Bosco, Zélia Duncan, Hamilton de Holanda e Mestrinho, Rael, Mônica Salmaso e Teco Cardoso, Davi Moraes e Pedro Baby, Hélio Ziskind, Siba, Luciana Mello e Jair Oliveira, Marcelo Jeneci, Renato Braz, André Mehmari, Anelis Assumpção e Curumin, Ayrton Montarroyos e Edmilson Capelupi, Céu, Emicida, Dori Caymmi, Tulipa Ruiz e Gustavo Ruiz, Toninho Ferragutti, Ná Ozzetti e Dante Ozzetti, Josyara, André Abujamra, Luedji Luna e Zudizilla, João Donato, Joyce Moreno, Duo Siqueira Lima, Tiê, As Bahias e a Cozinha Mineira, Nilze Carvalho, Ava Rocha, Adriana Calcanhotto, Eduardo Gudin e Naila Gallotta, Hercules Gomes, Mariana Aydar, Lula Barbosa, Thaíde, Maurício Pereira e Chico Bernardes, Leila Pinheiro, Geraldo Azevedo, Cristian Bubu, Zé Renato, Filipe Catto, Edgard Scandurra, Teresa Cristina, Francis e Olivia Hime, Renato Teixeira, Ricardo Herz e Vanille Goovaerts, Badi Assad, Carlinhos Antunes e Gabriel Levy, Vidal Assis e Mahmundi. As apresentações atingiram uma audiência de mais de 2,5 milhões de visualizações, somando as páginas do Sesc São Paulo e dos artistas que transmitiram as apresentações.

TEATRO

A série Teatro #EmCasaComSesc completa um mês de programação de artes cênicas na internet. Toda segunda, quarta, sexta e domingo, às 21h30, tem um monólogo interpretativo diferente transmitido ao vivo direto da casa dos artistas. Até aqui, a série do Sesc São Paulo soma mais de 61 mil visualizações nas 17 apresentações realizadas. Nomes importantes do teatro brasileiro, como Celso Frateschi, Georgette Fadel, Sérgio Mamberti, Cacá Carvalho, Gero Camilo e Matheus Nachtergaele, já passaram por aqui.

Na quarta, 17 de junho, tem a atriz carioca Clara Carvalho em A Mais Forte, com texto do dramaturgo sueco August Strindberg. A obra foi escrita em 1889 e até hoje é um desafio para as atrizes. Traz a história de uma senhora que, ao ver em outra mesa sua rival na carreira artística e suposta amante do seu marido, vomita cobras e lagartos. Um monólogo de diálogo ácido e que exige sutileza na interpretação. Muito adaptada para a televisão, no Brasil ela já foi encenada por Nathália Timberg no grande Teatro Tupi. Clara Carvalho iniciou sua trajetória artística no balé, com passagem pelo Corpo de Baile do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A partir da década de 1980, vem para São Paulo com o Grupo Tapa apresentando o espetáculo “O Tempo e os Conways”, de J.B. Priestley. A partir daí, passou a se dedicar definitivamente ao teatro como atriz, diretora, tradutora e professora, com seu trabalho. A Mais Forte tem classificação livre.

Abrindo o fim de semana, na sexta-feira, 19, é a vez de conferir o espetáculo documentário Contos Negreiros do Brasil, com o ator, diretor e articulador cultural Rodrigo França. Um monólogo sobre a condição real e atual da negra e do negro no Brasil, seja o jovem estudante, o gay negro, a negra hipersexualizada pela sociedade, o menor infrator, a prostituta e a idosa. Sob direção de Fernando Philbert, o espetáculo é uma espécie de peça-aula que leva o público a presentificar índices estatísticos, contextualizados com cenas que reproduzem dores, paixões, medos, alegrias e angústias. O texto é de Marcelino Freire. Rodrigo França iniciou sua carreira no teatro e no cinema em 1992 e no ano passado ganhou o Prêmio Shell, na categoria Inovação pelo Coletivo Segunda Black. Cientista social e filósofo, é ativista pelos direitos civis, sociais e políticos da população negra no Brasil. Classificação indicativa 14 anos.

Até aqui, o Teatro #EmCasaComSesc apresentou 17 espetáculos a uma audiência de mais de 61 mil visualizações. Já passaram pela série os artistas Celso Frateschi, interpretando, de sua autoria, Diana, Georgette Fadel em Terror e Miséria no Terceiro Milênio, de Bertolt Brecht, Sérgio Mamberti em Plínio Marcos, Um Homem do Caminho, Ester Laccava com Ossada, Jé Oliveira em Farinha com Açúcar ou Sobre a Sustança de Meninos e Homens, de sua autoria, Gustavo Gasparani em Ricardo III, de Shakespeare, Lavínia Pannunzio com Elizabeth Costello, Grace Passô, interpretando Frequência 20.20, Denise Weinberg em O Testamento de Maria, Ailton Graça com Solidão, Cacá Carvalho em O Carrinho de Mão in A Poltrona Escura, Bete Coelho interpretando Mãe Coragem, Gero Camilo em A Casa Amarela, Eduardo Mossri com Cartas Libanesas e Cláudia Missura em Paixões da Alma, Matheus Nachtergaele com seu ‘Desconscerto' e o ator pernambucano Dinho Lima Flor com o espetáculo Ledores no Breu.

