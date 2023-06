Crianças acompanham espetáculo circense no Centro da Juventude do Cidade Aracy

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude em parceria com a Associação Cultural Estação do Circo (ACEC) e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizou o espetáculo circense “Pocket Show” na terça-feira, 20, para aproximadamente 400 crianças, proporcionando uma tarde de cultura, alegria e diversão aos pequenos cidadãos.

A apresentação aconteceu no Centro da Juventude “Lauriberto José Reyes”, no Cidade Aracy, e contou com peças circenses que interagiram diretamente com o público, explorando a linguagem do circo novo e tradicional e mesclando reprises de palhaço e manipulação de bonecos e objetos, levando o público a diversas sensações durante os cerca de 40 minutos de espetáculo.

A secretária municipal de Infância e Juventude, Ana Paula Vaz, comentou sobre a promoção da atividade. "Pudemos viabilizar uma tarde de muito lazer e entretenimento para as crianças e adolescentes assistidos no Centro da Juventude do Cidade Aracy, que prestigiaram um espetáculo circense de muita descontração e interação com o público. Agradeço a Associação Cultural Estação do Circo e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pela parceria e a todos os que prestigiaram", disse Ana Paula.

