Coringa será o filme que marcará estreia do Cine Drive-In em São Carlos

Crédito: Divulgação

O Banana Eventos será palco neste sábado, 19, a partir 18h, da estreia do Cine Drive-In em São Carlos. O filme de estreia será Coringa, estrelado por Joaquin Phoenix.

Esta foi a alternativa do Banana Eventos, em parceria com o Cine São Carlos, de conseguir um passatempo seguro imposto pelo isolamento social para evitar a propagação da Covid-19.

Nesta sexta-feira haverá duas sessões do mesmo filme. Porém os organizadores informaram que está aberta a venda para primeira sessão. Quando todos os locais no estacionamento estiveram completos, abre-se a venda para a sessão extra, prevista para às 22h.

O valor do ingresso já foi definido também e por veículo. Carros e caminhonetes com até quatro pessoas (casal e duas crianças no banco traseiro) pagarão a partir de 40,00, sendo que a venda será 100% online através do site https://www.guicheweb.com.br/ingressos/14461, onde estão todas as informações.

Quem for assistir os filmes, a perspectiva é que não se arrependa. Uma tela de 100m2 estará à disposição com imagem e som HD (digital).

COMO IRÁ FUNCIONAR?

É um Cinema a céu aberto no estacionamento do Banana Eventos; permitido dois adultos por carro (e máximo de 2 crianças no banco no traseiro);

Recomenda-se o uso de máscara durante todo período do evento;

O som do filme será transmitido via rádio pela frequência divulgada no dia do evento;

Haverá venda de bebidas e comidas no local; o pedido será feito online (cartões de débito e crédito) com entrega no carro;

É proibido trazer bebidas e alimentos dentro do carro;

É expressamente proibido assistir o evento do lado de fora do veículo;

Venda ocorrera de forma antecipada e 100% ONLINE no link: www.guicheweb.com.br/bananaeventos

As vagas são numeradas com escolha na hora da compra;

Atenção na hora da Compra: vagas são diferenciadas para carros e caminhonetes (para que um não atrapalhe a visão do outro);

O alimento do ingresso solidário deverá ser entregue no dia do evento (caso esqueça os dois quilos de alimentos taxa de 20,00);

Após o encerramento do evento o estacionamento deverá ser liberado pelo portão lateral.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também