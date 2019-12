Coral Internacional dos Arautos do Evangelho se apresenta em São Carlos

Crédito: Divulgação

Uma apresentação inédita acontece neste final de semana em São Carlos, quando o Coral Internacional Juvenil dos Arautos do Evangelho faz uma apresentação na última semana da Feira Natalina da congregação religiosa. O musical ao vivo será a partir das 18h deste domingo, 22, no Arautos do Evangelho, no quilômetro 144 da rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215), logo após da Siltomac Implementos Agrícolas.

O coral é composto por 40 vozes. São jovens que entoarão canções sacras e natalinas durante a feira e promete ser uma atração diferenciada para este final de semana.

A FEIRA

A última semana da Feira Natalina dos Arautos do Evangelho tem a seguinte programação: neste sábado, 21, a partir das 17h começam as atrações

No domingo, 22, a Feira começa mais cedo: às 15h30. Em seguida ocorre missa para toda a comunidade às 17h e posteriormente a apresentação do Coral Internacional.

A Feira Natalina se estenderá até às 22h30, com praça de alimentação, artesanatos, doces variados, crepes suíços, churros, refrigerante, pizza e cervejas artesanais.

A entrada é gratuita, com amplo estacionamento, em um ambiente acolhedor e familiar.

