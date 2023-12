Coral da USP São Carlos realiza concerto de Natal neste sábado

O espetáculo é gratuito, aberto a todos os interessados e não exige retirada prévia de ingressos - Crédito: Alexandre Paiva

Um Concerto de Natal do Coral da USP São Carlos, em que o público poderá se emocionar com alguns sucessos como Noite Feliz, Blowin`In The Wind, Ó Noite Santa, entre outros. Assim será a noite do próximo sábado, 16 de dezembro, na Catedral São Carlos Borromeu, no centro da cidade.

É quando ocorrerá o Concerto do Coral da USP São Carlos a partir das 19h. O espetáculo é gratuito, aberto a todos os interessados e não exige retirada prévia de ingressos.

Coordenado e regido pelo maestro Sérgio Alberto de Oliveira, o Coral da USP São Carlos conta com participantes da comunidade são-carlense, além de funcionários, professores e alunos do campus da Universidade. Criado pela Comissão de Ação e Integração Social do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, o grupo começou os ensaios em outubro de 2015.

A iniciativa tem o apoio da Comissão de Cultura e Extensão Universitária do ICMC e do Grupo Coordenador de Atividades de Cultura e Extensão Universitária do campus da USP em São Carlos.

