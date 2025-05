Coral da USP comemora 10 anos e participa do 4º Festival de Coros de São Carlos

esde MPB e trilhas de filmes consagrados até clássicos da ópera e da música vocal, o Coral da USP São Carlos construiu, ao longo de 10 anos, uma trajetória marcada pela diversidade e dedicação à arte do canto em grupo. Para iniciar a celebração dessa década de história, o conjunto se apresentará no 4º Festival de Coros de São Carlos , que acontece de 22 a 25 de maio, levando ao público um repertório que reflete sua essência eclética e seu compromisso com a expressão artística coletiva.

O Festival reúne grupos de todo o Brasil em apresentações, workshops e acervos. O evento tem caráter de desenvolvimento turístico-cultural, sem fins lucrativos e está aberto à participação de pessoas de todas as idades, categorias e estilos, com ou sem acompanhamento instrumental.

No ano passado, participaram 23 coros que realizaram 28 apresentações no Festival, e o Coral da USP se fez presente como tem acontecido desde a primeira edição do evento, em 2019. Coordenado e regido pelo maestro Sergio Alberto de Oliveira, o grupo conta com participantes da comunidade são-carlense, além de funcionários, professores e alunos do campus da USP São Carlos. Criado pela Comissão de Ação e Integração Social (CAIS) do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), o conjunto dos ensaios começou em outubro de 2015.

A tradição de participar do festival em todas as edições, na opinião do maestro, reforça a importância do Coral da USP não apenas dentro do âmbito universitário, mas no caráter cultural do município. “O grupo está crescendo e abarcando as atividades culturais dentro de São Carlos. Muitas vezes, o Coral da USP é visto apenas como um coral animado para dentro da Universidade e isso não é verdade. Nós nos apresentamos para fóruns e, neste encontro de corais, temos a oportunidade de mostrar o que podemos atuar dentro da sociedade, como foi no início do ano para os alunos da Escola Álvaro Guião”, avalia o regente.

No festival, o ICMC também será representado por mais dois conjuntos que são, por assim dizer, 'braços' do Coral da USP: o Coral Afro Soul Jazz , que participará pela segunda vez, e o recém-criado Madrigais: RØTAS , que estreia no evento. Todos os grupos são coordenados por Sergio.

O evento é gratuito, aberto a todos os interessados e não exige retirada prévia de ingressos. A abertura acontecerá no dia 22 de maio, no Teatro Municipal Alderico Vieira Perdigão. As apresentações de sexta-feira e de sábado, dias 23 e 24, respectivamente, serão realizadas no Centro de Eventos do Hotel The Hill Executive. O encerramento do Festival será no domingo, dia 25, na Igreja São Benedito.

Com sua mistura envolvente de ritmos e vozes, o Coral Afro Soul Jazz será o primeiro a se apresentar, no dia 23, a partir das 19 horas no The Hill Executive. No sábado, também às 19 horas, é a vez do Coral da USP São Carlos subir ao palco, mesclando o tom erudito em Ave Maria, atribuído a Giulio Caccini, com a versão cantada na língua dothraki da trilha sonora de Game of Thrones . Encerrando o festival, o grupo Madrigais: RØTAS se apresenta na manhã de domingo, a partir das 10 horas, com harmonias refinadas que evocam a tradição da música vocal de câmara.

Confira o repertório de cada um dos grupos:

Coral USP São Carlos

Sérgio Alberto de Oliveira (regente)

Patrícia Cari (orientadora vocal)

Marcelo Calegaro (piano – instrumentista)

Erick Previato (percussão – instrumentista)

Françoise Emery (flauta transversal – instrumentista)

Matheus Toledo (taiko – instrumentista)

Ave Maria

Vladimir Vavilov (atribuído a Giulio Caccini)

Arranjo: Fátima Calixto

Perto de você

Hal David e Burt Bacarach

Ernani de Castro Maletta e Sergio Alberto de Oliveira

Tema de Game of Thrones

Ramin Djawadi

Arranjo: Quynh Lan, Negitachi e Sergio Alberto de Oliveira

Madrigais: RØTAS

Sérgio Alberto de Oliveira (regente)

Patrícia Cari (coordenadora e orientadora vocal)

Isaque Martins (pianista)

Ave Verum

Wolfgang Amadeus Mozart

Ave Maria

(Atribuído a Jacob Arcadelt)

Lacrimosa

Wolfgang Amadeus Mozart

Coral Afro Soul Jazz

Savana Mirella (regente)

Sergio Alberto de Oliveira (coordenador e pianista)

Canto de Ossanha

Compositor: Baden Powell e Vinícius de Moraes

Arranjo: Bia de Luca

Rap do Silva

Compositor: Moysés Osmar da Silva (Bob Rum)

Arranjo: Sérgio Alberto de Oliveira

Olhos Coloridos

Compositor: Osvaldo Rui da Costa (Macau)

Arranjo: Arranjo Coletivo e Savana Mirela

4º Festival de Coros de São Carlos

Quando: de 22 a 25 de maio

Programação do evento:

Dia 22 (quinta-feira)

Local: Teatro Municipal Dr. Alderico Vieira Perdigão, na Rua 7 de Setembro, nº 1.735 – Centro

Local: Teatro Municipal Dr. Alderico Vieira Perdigão, na Rua 7 de Setembro, nº 1.735 – Centro Dia 23 (sexta-feira)

Local: Centro de Eventos do Hotel The Hill Executive – Rua Kenneth Gilbert Herrick, nº 101 – Jockey Clube

Local: Centro de Eventos do Hotel The Hill Executive – Rua Kenneth Gilbert Herrick, nº 101 – Jockey Clube Dia 24 (sábado)

Local: Centro de Eventos do Hotel The Hill Executive – Rua Kenneth Gilbert Herrick, nº 101 – Jockey Clube

Local: Centro de Eventos do Hotel The Hill Executive – Rua Kenneth Gilbert Herrick, nº 101 – Jockey Clube Dia 25 (domingo)

Local: Igreja São Benedito – Rua General Osório, nº 510 – Centro.



Por assessoria de imprensa

Leia Também