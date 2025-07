Conheça as candidatas ao título de Rainha do São Carlos Rodeio Fest 2025

Crédito: divulgação

Já está em andamento o concurso que vai eleger a Rainha do São Carlos Rodeio Fest 2025, um dos momentos mais aguardados do evento, que promete movimentar a cidade entre os dias 8 e 16 de agosto.

As candidatas estão sendo preparadas com ensaios, sessões fotográficas e participação em conteúdos especiais nas redes sociais, destacando não apenas a beleza, mas também o carisma, desenvoltura e presença de palco. A seleção das vencedoras será feita por uma comissão julgadora, que avaliará critérios como simpatia, elegância, comunicação e performance no palco.

Na grande final, serão escolhidas quatro representantes:

Rainha do Rodeio São Carlos 2025

1ª Princesa do Rodeio São Carlos 2025

2ª Princesa do Rodeio São Carlos 2025

Miss Simpatia 2025

A Rainha do Rodeio será premiada com faixa oficial e prêmios oferecidos por patrocinadores e parceiros, além de conquistar o direito de representar a cidade no concurso nacional da Rainha Nacional do Rodeio (RNR), ampliando sua visibilidade no universo country.

Baile da Rainha marcará noite de celebração

A eleição será coroada com o tradicional Baile da Rainha, promovido pela 1ª Mais Produções e pelo São Carlos Rodeio Fest, com realização da 1A+ Produções e apoio do RAR Rainha Nacional do Rodeio.

O evento está marcado para o dia 25 de julho de 2025, a partir das 21h, no Celeiro Bar e Eventos, localizado na Rua Alessandro Di Salvo, nº 179, Jardim Novo Horizonte, em São Carlos.

A cerimônia contará com a apresentação oficial da corte e a coroação da Rainha do Rodeio São Carlos 2025. A organização convida a todos para prestigiar esse momento que celebra a cultura sertaneja, a beleza e a tradição do rodeio na cidade.

