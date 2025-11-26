(16) 99963-6036
quarta, 26 de novembro de 2025
Entretenimento

Confira o trajeto da Carreata de Natal Havan

26 Nov 2025 - 14h14Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Carreata de Natal Havan - Crédito: divulgação/HavanCarreata de Natal Havan - Crédito: divulgação/Havan

A noite desta quarta-feira (26) será de encanto e luz em São Carlos com a realização da Carreata de Natal Havan. O São Carlos Agora apurou que o evento tem início previsto para 18h, em frente à loja Havan, na Rodovia Washington Luís (SP-310), onde os caminhões iluminados ficarão expostos para fotos antes da saída do desfile.

Após a concentração, a carreata seguirá pelo seguinte percurso:

  • Havan São Carlos

  • Rodovia Washington Luís (SP-310)

  • Retorno defronte à UFSCar

  • Retorno pela Rodovia Washington Luís

  • Avenida Getúlio Vargas

  • Retorno pela Avenida Getúlio Vargas

  • Retorno pela Washington Luís até chegar novamente à Havan São Carlos

Leia Também

Rumo divulga calendário do Trem de Natal; confira
Rumo ao Natal 12h22 - 26 Nov 2025

Rumo divulga calendário do Trem de Natal; confira

São Carlos recebe 3ª edição do Festival Rap na Estação neste sábado
Entretenimento08h42 - 26 Nov 2025

São Carlos recebe 3ª edição do Festival Rap na Estação neste sábado

São Carlos recebe Carreata de Natal Havan nesta quarta-feira (26)
Entretenimento06h39 - 26 Nov 2025

São Carlos recebe Carreata de Natal Havan nesta quarta-feira (26)

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (26/11) para o seu signo
Entretenimento05h52 - 26 Nov 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (26/11) para o seu signo

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (25/11) para o seu signo
Entretenimento05h58 - 25 Nov 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (25/11) para o seu signo

Últimas Notícias