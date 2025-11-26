Confira o trajeto da Carreata de Natal Havan

Carreata de Natal Havan - Crédito: divulgação/Havan
A noite desta quarta-feira (26) será de encanto e luz em São Carlos com a realização da Carreata de Natal Havan. O São Carlos Agora apurou que o evento tem início previsto para 18h, em frente à loja Havan, na Rodovia Washington Luís (SP-310), onde os caminhões iluminados ficarão expostos para fotos antes da saída do desfile.
Após a concentração, a carreata seguirá pelo seguinte percurso:
-
Havan São Carlos
-
Rodovia Washington Luís (SP-310)
-
Retorno defronte à UFSCar
-
Retorno pela Rodovia Washington Luís
-
Avenida Getúlio Vargas
-
Retorno pela Avenida Getúlio Vargas
-
Retorno pela Washington Luís até chegar novamente à Havan São Carlos