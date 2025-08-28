Confira o horóscopo de hoje (28/08) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

- 21 de março a 20 de abril

Áries: Clima leve e soluções à vista. Hoje o clima pesado vai desaparecer, trazendo uma vibe leve e positiva para você. O melhor horário para agir é entre 14h e 16h, quando sua energia estará mais fluida e suas decisões mais certeiras. Use cores vermelhas e laranja, que aumentam sua vitalidade e coragem. Guarde grana hoje pra garantir um amanhã tranquilo. No mundo de hoje, onde a tentação de comprar coisas desnecessárias está em toda parte, controlar o dinheiro virou...Números da sorte: 8 - 46 - 57 - 43 | Lua Nova em Escorpião.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Felicidade e surpresas boas te aguardam. Pela frente dias cheios de felicidade e surpresas boas que vão tocar seu coração. Das 10h às 12h é o momento perfeito para se comunicar e receber boas notícias. Aposte em tons de verde e azul, que ajudam a estabilizar seu humor e atraem prosperidade. Sua sorte está em alta. Planejar o bolso é a chave pra crescer sem aperto. Quer ter aquela segurança financeira de verdade? Então não deixa pra depois: começa a traçar...Números da sorte: 6 - 49 - 32 - 29 | Lua Nova em Escorpião.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Sorte e novas oportunidades no caminho. Hoje é dia de Gêmeos brilhar e abrir portas para o novo! Seu melhor horário é das 16h às 18h, quando a sorte se intensifica para você. Use amarelo e tons metálicos para estimular a mente e o raciocínio rápido. A sorte está no auge, favorecendo decisões importantes e novos contatos. Se jogue nas oportunidades| Foco e coragem pra resolver perrengues financeiros. Quando o assunto é grana, às vezes é questão de ajustar o que dá pra...Números da sorte: 55 - 16 - 47 - 27 | Lua Nova em Escorpião.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Coragem para olhar o futuro com confiança. O dia chega com uma vibe positiva nos relacionamentos e oportunidades pessoais. Entre 8h e 10h é seu horário de sorte, ideal para dar aquele passo decisivo. Vestir branco ou prateado traz paz e clareza para o seu coração. Confie no processo e no futuro que está por vir! Hora de dar aquele up nas suas finanças! Esse momento tá cheio de vibes positivas pro seu lado econômico. Aproveita essa fase pra botar energia em...Números da sorte: 37 - 43 - 15 - 20 | Lua Nova em Escorpião.

Toque no seu signo e leia tudo sobre o amor, dinheiro e mais para hoje!

Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Fortuna e planos ousados andando juntos. Leão, a deusa da fortuna está do seu lado para tirar seus planos ousados do papel. O pico da sorte acontece entre 12h e 14h, momento perfeito para apresentar suas ideias. Use cores douradas e laranjas para destacar sua força e brilho natural. Sua sorte está elevada. Dá um gás porque aquilo que parecia impossível. Com o tempo, a economia começa a virar a seu favor! Você vai sentir que, aos poucos, o tempo começa a trabalhar junto...Números da sorte: 49 - 20 - 11 - 23 | Lua Nova em Escorpião.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Liberdade e mudanças surpreendentes. O peso das obrigações vai sumir e você vai se sentir livre para inovar. Seu horário de sorte é das 15h às 17h, período propício para aceitar surpresas e mudanças. Aposte em azul claro e tons terrosos para manter o equilíbrio e a conexão com a terra. A sorte está moderada, mas positiva.Hora de juntar as ideias e tirar os planos do papel. Quer fazer seu dinheiro crescer de verdade? Então tá na hora de organizar bem o que...Números da sorte: 27 - 10 - 35 - 18 |Lua Nova em Escorpião.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Energia, sorte e foco para avançar. Dia perfeito para fazer acontecer e dar aquele passo importante! Sua energia está lá em cima e o foco não vai te deixar na mão. Entre 9h e 11h é o momento ideal para dar o gás em seus projetos. Cores como rosa e azul claro ajudam a manter a harmonia e o equilíbrio emocional. Equilibrar o orçamento faz total diferença. Manter as contas em dia vai pedir que você dê uma cortada naquelas despesas que só queimam seu dinheiro à toa. Pensar no...Números da sorte: 25 - 44 - 16 - 30 | Lua Nova em Escorpião.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Reflexão e força emocional para vencer. O dia traz um toque de sensibilidade e força emocional para superar desafios. Das 17h às 19h é o seu período de maior sorte, ótimo para conversar e se conectar de forma profunda. Use vermelho escuro e preto para canalizar intensidade e proteção. Sua sorte está alta. Foco total nos seus objetivos financeiros! Pra essa fase, o lance é manter o radar ligado só nas metas que você quer alcançar. Se abrir bem os olhos, pode pintar...Números da sorte: 2 - 14 - 11 - 57 | Lua Nova em Escorpião.

Toque no seu signo e leia tudo sobre o amor, dinheiro e mais para hoje!

Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Hora de escolher e vencer as tensões. Vai ser preciso deixar as tensões de lado para focar no seu caminho. O horário mais favorável é das 13h às 15h, quando sua sorte aparece para ajudar em decisões importantes. Invista em cores azul royal e lilás para expandir a mente e a intuição. Sua sorte está boa. Se orgulhe do que já tem e bora pros próximos passos! Esse é o momento perfeito pra valorizar tudo que você já conseguiu no financeiro — cada passo, cada...Números da sorte: 18 - 57 - 40 - 4 | Lua Nova em Escorpião.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Liberdade para inovar e seguir seu rumo. Apreocupação vai sair de cena e você terá liberdade para ser criativo. Das 11h às 13h é seu horário de sorte para agir com foco e inovação. Aposte em tons cinza e verde escuro para equilibrar a energia e dar suporte à sua produtividade. A sorte está do seu lado. Ouvir conselhos financeiros de quem manja faz toda a diferença! Vai aparecer alguém com experiência no assunto, vale muito a pena ouvir o que essa pessoa tem...Números da sorte: 10 - 17 - 12 - 26 | Lua Nova em Escorpião.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Intuição afiada e jogadas certeiras. O dia se configura para que você faça jogadas certeiras. Aproveite o período das 14h às 16h para confiar no sexto sentido e fazer apostas ou investimentos. Cores como azul petróleo e prata são ideais para potencializar sua sensibilidade e criatividade. A sorte está positiva. Foco pra transformar seus objetivos em realidade! Quer algo mais específico com seu dinheiro? Então cola no foco e fica ligado(a) aos sinais que a vida dar. Direciona...Números da sorte: 1 - 12 - 13 - 24 | Lua Nova em Escorpião.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Clareza e sucesso à vista. Qualquer confusão vai sumir e clareza toma conta da sua mente. O melhor horário para agir é entre 10h e 12h, momento em que suas decisões estarão muito mais focadas. Cores como lilás e verde água ajudam a equilibrar sentimentos e pensamentos. A sorte está boa. Organização é tudo pra manter o bolso equilibrado. Provavelmente vai ser necessário parar um pouco e pensar direitinho como você tá cuidando da sua grana. Bora fazer uma...Números da sorte: 9 - 41 - 45 - 19 |Lua Nova em Escorpião.

Fonte: Horóscopo Sideral | O mais completo e detalhado Horóscopo do Dia!

Leia Também