Confira as atrações musiciais dos Jogos Jurídicos Estaduais que começam na próxima semana

04 Out 2023 - 15h33

04 Out 2023 - 15h33 Por Da redação

Crédito: divulgação

Está chegando o evento mais aguardado pelas faculdades de direito do Brasil, os Jogos Jurídicos Estaduais de São Paulo (JJE, JJES ou Jurídicos). De 12 a 15 de outubro, das 16h às 4h, na aclamada Arena Tusca.

Além da competição esportiva, os Jogos Jurídicos Estaduais SP realizarão suas tradicionais festas para arrecadar fundos destinados ao esporte. As festas, que são 100% open bar, conta com uma lineup de atrações como:

Mc Don Juan, Caverinha, Dj Arana, Dj Patrick Muniz, Serpinha, Wesley Gonzaga, Grupo Presença e Dj Bruu.

Aplicativo Topzera

E pra deixar tudo mais na palma da mão, os Jogos Jurídicos lançaram o "Jurídicos 2023", um aplicativo pelo qual você acompanha:

· As partidas em tempo real;

· A classificação geral;

· O chaveamento das modalidades;

· A localização das festas, hotéis, alojamentos e ginásios;

· E fica ligado nas notícias para torcer para o seu time!

O evento é realizado pela Liga das Associações dos Jogos Jurídicos Estaduais (LAAJJE), em parceria com a renomada produtora de eventos universitários, a Criativa Agência.

O lineup completo, assim como o link para baixar o aplicativo, estão disponíveis para download no perfil oficial do evento no Instagram: @juridicosoficial.

Os Ingressos Jogos Jurídicos 2023 estão à venda e podem ser adquiridos através da plataforma Blacktag.

