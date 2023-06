Confira as atrações do 1º Festival de Inverno que acontece neste final de semana na Praça XV

A iniciativa é da Feira Permanente de Economia Solidária. “O objetivo do Festival é contribuir para a popularização desses gêneros musicais, além de potencializar as vendas dos empreendimentos de economia solidária”, explicou a secretária de Trabalho, Emprego e Renda, Danielli Favoretto Valenti.

A organização priorizou artistas locais e regionais para apresentação e divulgação do trabalho. “É um incentivo para que mais pessoas frequentem a Feira Permanente de Economia Solidária da Praça XV, que ocorre todos os domingos, e já é uma tradição em nossa cidade”, destaca a secretária.

A intenção é fortalecer o espaço ainda mais, com a divulgação dos empreendimentos que atuam com atividades diversas, como barracas de artesanato, alimentação e serviços, que vão de brinquedos a massoterapia. A iniciativa conta com recursos do Fundo Municipal de Economia Solidária em parceria com o Conselho Municipal de Economia Solidária.

Confira a programação completa do 1º Festival de Inverno de São Carlos:

DIA 17 – Sábado:

17h - Escola de Música Vem Cá

18h - Coral Soul Jazz

19h - André de Souza e convidados

DIA 18 – Domingo:

17h - Quarteto de Cordas da Filarmônica de São Carlos

18h - Coro Paulista São Carlos

19h - Big Boom Orchestra.

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, realiza neste fim de semana o 1º Festival de Inverno. A atração tem música clássica e instrumental na Praça XV. O Festival acontece neste sábado (17/06) e domingo (18/06), das 17h às 21h.