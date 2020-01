Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA,13

Malhação

Filipe afirma a Rita que jamais deixará de gostar dela. Marquinhos descobre o nome criado por Jaqueline para sua chapa e sugere que Diana o adote. Neide avisa a Jaqueline que a chapa de Diana registrou o nome pensado por ela. Nanda tem uma crise de pânico, e Solange se preocupa. Milena e Daniel provocam Madureira por conta de Lígia. Ivete ameaça abandonar Nanda caso a filha desista de ser cantora. Carla admira o empenho de Anjinha na construção da chapa para o grêmio. Thiago ajuda Jaqueline a criar um novo nome para sua chapa. Vânia elogia Fafi. César se insinua para Vânia. Anjinha beija Cléber. Lígia e Filipe chegam à festa da ONG de Madureira.

Éramos Seis

Felício pede Isabel em namoro. Clotilde tem alta do hospital. Elias sugere que Assad abra uma filial da loja no Rio de Janeiro. Inês repara no encantamento de Afonso por Lola. Alfredo decide pegar outra peça do estoque de Osório, e Tião se preocupa. Zeca encontra uma pista de Neves. Assad comenta que eles irão para o Rio de Janeiro e Soraia se enfurece. Alfredo encontra Zeca embriagado no cabaré. Lola e Clotilde se penalizam com a história do cunhado. Alfredo sugere que Zeca espalhe capazes com a foto de Neves pela cidade. Julinho se preocupa com o emprego ao saber que Assad pretende abrir uma loja no Rio de Janeiro. Isabel procura Lúcio. Marcelo recrimina Felício por namorar Isabel, mesmo sendo casado.

Bom Sucesso

Diogo avisa a Gisele que ela será sua assistente pessoal na Editora. Machado avisa a Marcos que ele pode ser preso caso não provem que foi vítima de uma armação. Gisele observa Diogo negociando com Pessanha ao telefone. Gisele consegue avisar a Marcos que Diogo mandou Pessanha tirar a vida de Paloma. Ramon salva Paloma, mas acaba ferido.

Amor de Mãe

Vitória se espanta com as declarações de Álvaro. Sandro garante a Vinícius que não ajudará mais Marconi. Wesley e Miriam ficam juntos, e o policial pensa em se separar de Penha. Betina volta para seu apartamento. Camila sofre com a gravidez indesejada, e Danilo apoia a amada. Thelma fica exultante com seu futuro neto, e Jane percebe. Vinícius se recusa a participar do jantar da PWA para acionistas. Amanda e Vinícius ficam juntos. Jane se insinua para Matias. Vitória conta para Tiago que Sandro é seu irmão. Lurdes encontra o telefone de Gilberto no caderninho de Kátia e marca um encontro com o homem. Miranda nota o nervosismo de Matias diante de Jane. Camila volta para casa. Lurdes aconselha Magno a se divorciar de Leila e casar com Betina. Miranda confronta Matias sobre Jane. Eunice anuncia o fechamento da escola, e Camila e os alunos se revoltam. Lurdes encontra Gilberto.

RECORD

Escrava Isaura

Miguel acredita que eles estão em terras indígenas. Miguel, Isaura e Pedrinho conversam ao redor da fogueira sobre a situação de João e Joaquina. Martinho pressiona Rosa para contar onde está Isaura. Leôncio não consegue manter o equilíbrio e se apóia no piano. Em pânico e de olhos arregalados, Leôncio chama seu capanga. Raimundo ajuda João a esconder os restos de comida e bebida e logo em seguida vai atender a um chamado de Leôncio que tem várias alucinações chegando a confundir o Dr. Paulo com os negros quilombolas. Helena devora a comida na sua frente para não ser examinada pelo Dr. Paulo. Miguel escuta passos próximos a fogueira. Atrás da árvore se esconde um índio com o rosto pintado de vermelho e preto. Tomásia e Gioconda conversam sobre o Coronel Sebastião e Gabriel.

Raimundo conta ao Dr. Paulo que Leôncio tomou um remédio e logo depois ficou estranho. Miguel acredita que eles estão em terras indígenas. Geraldo convida Álvaro e Perpétua para irem a sua casa. Raimundo conta a Tomásia que Leôncio já sabe sobre o remédio que ela enviou para ele. Cel Sebastião se lamenta para suas filhas e diz a elas que é um fracasso como pai. Miguel consegue uma charrete para seguirem viagem. Bernardo mostra um diamante bruto para Henrique. André pede ajuda aos quilombolas para salvar João e Joaquina. Rosa se arruma para visitar Leôncio. Malvina pede Belchior que leve uma carta à seu marido manifestando sua intenção de visitá-lo. Leôncio ameaça Raimundo por causa do remédio que ele bebeu. Dr. Diogo examina Helena. Gabriel abre os olhos de repente. Miguel fala para Isaura sobre uma chácara para alugar em São Paulo.

Caminhos do Coração

Eugênio acha uma mulher com o nome de sua mãe na Internet. Eric avisa para Paola que ela poderá fazer tudo o que quiser ao se transformar em serpente. Paola diz que irá se vingar de Janete e que Toni finalmente será seu. Paola se transforma em serpente, enquanto Eric, Fernando e Juanita vão embora. Valéria golpeia Taveira e Dino e os dois largam seu pescoço. Ela se desespera com medo de virar vampira. Taveira e Dino avisam que Valéria não irá virar vampira, pois eles não irão deixá-la sobreviver. A repórter tenta se defender e implora para não morrer. Taveira e Dino mordem o pescoço de Valéria. Pepe diz ter certeza de que Taveira e Dino estão envolvidos com o sumiço de Ana Luz. Helga liga para Ernesto e conta ter sido atacada pelos bandidos. Júlia conta para Marcelo que ele foi atacado por um dinossauro e ele fica confuso por não se lembrar de nada. A médica chama Marcelo pelo seu verdadeiro nome e ele pede explicações, já que pensa se chamar Leonardo. Júlia disfarça e diz que confundiu o nome dele.

Marcelo tem alucinações com imagens de monstros e diz que não pode aceitar viver sem memória. Capeletti coloca César numa cela e ele implora para o segurança soltá-lo. Vavá, Pachola e Cris escutam tudo e se surpreendem ao saber que Metamorfo tomou o lugar de César. Meta-César termina de responder as últimas perguntas dos jornalistas. Aristóteles, Cassandra e Irma desconfiam de “César” e querem saber tudo a respeito da vacina anti-lobisômica. Meta-César pede para Gór mandá-los embora. Gór hipnotiza os três. Ela também olha para Lúcia e Danilo e eles saem. Rodrigo enfrenta Gór com seu olhar. Meduso agarra Silvana e os dois se beijam. A moça o afasta e confessa estar gostando de Metamorfo. Batista conta para Regina que marcou um encontro com a mãe de seu filho e que ela irá lhe contar tudo sobre o menino. Vlado propõe à Fúria que eles se unam. A mulher-pantera aceita e os dois ficam atraídos um pelo outro. Vlado e Fúria se beijam. Mauro e Simone chegam em casa e estranham a bagunça.

Ela procura por Helga e Paola, mas não as encontra. Mauro leva um susto ao ver uma cobra rastejando. Simone se esconde atrás de Mauro. A cobra se transforma em Paola, que se veste rapidamente. Simone e Mauro se surpreendem ao encontrar Paola. Ela diz que estava escondida com medo da cobra e eles estranham. Paola conta que o apartamento foi invadido por bandidos. Helga entra em casa apavorada. Helga diz que Eric quer matá-la e estranha o fato de ele não ter feito nada contra Paola. Perpétua ferida chega ao depósito. Lúpi, Toni e Cléo correm para ajudá-la. Perpétua conta que foi atacada por Fúria e Vlado e desmaia. Os três tentam conter seu sangramento. Hélio dá de cara com o sapo-bufo gigante. Ele é atingido por uma gosma verde. Ele preso na gosma e desmaia. Guiga diz para Teófilo que está preocupado com o grupo que foi para ilha. Ágata e Aquiles pedem para fazer parte da Liga do Bem. Eugênio acha uma mulher com o nome de sua mãe em um site de relacionamentos na Internet.

O Rico e Lázaro

Nabuco diz que acordou de ótimo humor, quando Daniel se aproxima e pede autorização para se casar com a escrava Lia, e Abednego se casar com a escrava Naomi. O rei reage, surpreso. Edissa está levando comida para Joaquim e é impedida por Rabe-Sáris. Nitócris ameaça Sammu. Edissa conta a Neusta e a Ebede que Rabe-Sáris não permitiu que ela levasse a comida para Joaquim. Neusta se enfurece e diz que vai falar com a rainha. Asher chega na oficina e Absalom e Nicolau se assustam, dizem que ele é uma assombração. Zac chega e se irrita com a presença dele. Ele pede para ficar a sós com Asher.

Asher, irritado, questiona Zac e pergunta se foi ele que matou Uriel. Zac tenta desviar o assunto. Asher diz que é uma pena eles terem chegado a esse ponto e Zac diz que nunca quis o mal dele. Asher diz que ele faz tudo por Joana e na verdade nenhum dos dois a merece. Joana se aproxima da oficina e Absalom a detém. Ela diz que era com ele que precisava mesmo falar e Absalom a leva para sua casa. Beroso, diante do pedido de Daniel, diz que as duas escravas estão sobre sua responsabilidade, e serviço não falta na Babilônia. Nabuco autoriza o casamento de Daniel e Lia. Joana é direta e pergunta se ele fez algo para assustar o pretendente de Dana, Rafael. Absalom fica perplexo. Asher pede que Zac conte toda a verdade.

Amor Sem Igual

Ramiro discute com Norma e a expulsa de casa. No mercadão, Chang e Takashi se assustam com Duplex. Miguel fica sentido ao ouvir Poderosa dizer que quer ir embora. Norma escuta o motorista Xavier dizer que Ramiro não tem muito tempo. Maria Antônia (@mariantoniacord) faz uma ligação de vídeo para Miguel e se enfurece ao ver que ele está na companhia de Poderosa. Irritada e enciumada, ela convida Hugo para jantar. Antônio Júnior tenta tranquilizar Oxente sobre seu novo emprego. Beto se oferece para acompanhar Fernanda até a casa de Ramiro. Bernardo aborda Furacão. Duplex avisa que ela está acompanhada.

O chefe da segurança da Bras Esportes (@brasesportes) avisa que voltará outra hora. Caio se sente humilhado. Acompanhada de Miguel, Poderosa leva pizza para algumas garotas de programa. Norma fala com Geovani sobre Ramiro. Carmem tenta ouvir a conversa. Antônio Júnior vê Bernardo maltratando Cindy e acaba brigando com o chefe de segurança da Bras Esportes (@brasesportes). Olympia lembra do passado. Fernanda espera por Ramiro. Agradecida, Poderosa leva pizza para a família de Oxente. Ramiro diz que pode empregar Beto, mas impõe uma condição à Fernanda. Embriagado, Tobias chega ao Mademoiselle Olympia Night Club e chama Donatella. Ramiro diz que só emprega Beto na Bras Esportes (@brasesportes) caso Fernanda também trabalhe na agência.

SBT

As Aventuras de Poliana

A pedido de Luigi, Poliana grava um vídeo confirmando que a relação que tem com o menino é apenas uma amizade. As crianças do Clubinho investigam e encontram mais informações sobre os pais de Ester na internet. Verônica pergunta a Roger como está o andamento das obras da sede do CLP. A O11O divulga a lista com os pré aprovados para o projeto “Geração O11O”. Luca, Jeff e Brenda são aprovados. Marcelo acha a certidão de nascimento de João e o menino inventa uma desculpa para omitir a verdade. Helô diz a Durval que desconfia de que Raquel seja a Dark Lady. Sophie escuta as descobertas das crianças do Clubinho. Raquel conta para Durval sobre as ameaças que tem recebido da suposta Dark Lady.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

