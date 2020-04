Confira a programação de lives deste fim de semana

Fique em casa! Se a máxima do momento é se resguardar para diminuir a curva de casos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus, artistas e produtores musicais tem se unido para realizar atividades culturais para serem aproveitadas em casa, porém não vale convidar amigos para assistirem juntos.

Confira a programação completa:

Sábado, 18

18/4 - 15h - One World: Together At Home

18/4 - 16h - Heineken Home Sessions by Queremos!

18/4 - 16h - Live do Nego Véio com Alexandre Pires

18/4 - 19h - David Guetta

18/4 - 20h - Wesley Safadão

18/4 - 22h - Ivete Sangalo

18/4 - 22h15 - Fernando e Sorocaba

Domingo, 19

19/4 - 16h - Ferrugem

19/4 - 16h - Lollapaloza

19/4 - 18h - Henrique e Juliano

19/4 - 18h - Simone

19/4 - 19h45 - Roberto Carlos