Confira a programação da Festa do Milho da Praça XV que começou nesta sexta-feira (15)

Festa do Milho - Crédito: divulgação

A Segunda Edição da Festa do Milho da Praça XV, começou nesta sexta-feira (15).

Nesta ano a festa terá 24 barracas de alimentação e 37 de artesanato, além dos shows da Orquestra de Violeiros do Sindicato Rural no dia (15/09), Beloti & Viana no dia (16/09) e a Banda Doce Veneno no dia (17/09). Os shows começam sempre a partir das 19h.



O evento terá horários específicos para cada dia, sendo que na sexta-feira começa às 16h seguindo até 21h, no sábado acontece das 14h às 22h e no domingo das 10h às 22h.



De acordo com os organizadores o objetivo é promover a cultura, destacando a importância do milho como alimento da culinária local e regional, estimular o consumo dos produtos da economia solidária presentes na feira da Praça XV, proporcionar entretenimento com acesso gratuito à população.



A festa contribui, ainda, para ampliar a divulgação dos empreendedores da Feira EcoSol (Economia Solidária) na Praça XV, aumentando assim a renda familiar, aquece a economia do comércio local e contribui para a valorização dos artistas locais, oferecendo um espaço de divulgação e oportunidades.

