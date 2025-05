Confira a programação da 7ª edição do Dia do Brincar

Dia do Brincar será realizado neste sábado na FESC da Vila Nery -

A Secretaria Municipal de Educação, com o apoio de diversas instituições parceiras, convida toda a família para a 7ª edição do Dia do Brincar. O evento, que já faz parte do Calendário Oficial do Município desde a Lei Municipal nº 18.098/2017, de autoria do ex-vereador Marquinho Amaral, será realizado neste sábado, 24 de maio, das 8h30 às 12h, no campus 1 da Fundação Educacional São Carlos (FESC), conhecido como “Campo do Ruy”, situado na Rua São Sebastião, 2.828, na Vila Nery.

Com uma expectativa de público de até 5 mil pessoas, a programação foi elaborada para encantar todas as idades. Prepare-se para vivenciar oficinas de brincadeiras, momentos de brincar livre, a divertida boca do palhaço, tradicionais brincadeiras de roda, a magia do circo, a delicadeza do balangandã, a criatividade com massa de modelar, a competição lúdica do futebol de botão, a estratégia dos jogos de tabuleiro e twister, a arte da pintura facial e da pintura em família, a imersão em contação de histórias, a beleza do artesanato e a oportunidade de participar da doação de livros. Além disso, a festa contará com atrações imperdíveis como brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce, o equilíbrio do slackline e o encanto das bolhas de sabão gigantes.

As apresentações artísticas prometem emocionar com a participação especial da Banda da EMEB Angelina Dagnone de Mello, da Banda da APAE, da vibrante Fanfarra da Nave Sal da Terra, Balé do Cemear, da marcial Banda do Tiro de Guerra e da expressividade do grupo de dança do Projeto CorAção.

A edição deste ano tem como tema inspirador “Proteger o Encantamento das Infâncias”, uma proposta do movimento Aliança pela Infância que ressalta a importância fundamental do brincar para o desenvolvimento saudável das crianças. O objetivo é claro: oferecer um espaço seguro e acolhedor onde os pequenos possam explorar sua criatividade, fortalecer laços afetivos e se expressar com liberdade.

Confira a programação completa:

* SECRETARIA MUNICIPAL DO CLIMA E MEIO AMBIENTE: árvore dos desejos; contação de histórias; atividades em parceria com a educação; jogo de dama com temática ambiental; jogo na trilha do risco (disponibilizado pelo centro nacional de monitoramento e alertas de desastres naturais);

- SECRETARIA DAS FAMÍLIAS: atividades lúdicas (desenhos) com as crianças, com foco no fortalecimento dos vínculos parentais;

- SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARADESPORTO: emissão do Cartão Mais Acesso, conforme a Lei nº 17.825/2016; distribuição dos cordões de Girassol e Autismo junto ao Cartão Mais Acesso;

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA: montagem da minicidade de trânsito; tenda com atividades para as crianças (jogos, desenhos, etc.);

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: tenda educativa: Aedes Aegypti - conhecer para combater; escorpião - conhecer para prevenir; vacinação da gripe para pessoas acima de 6 meses de idade; auriculoterapia; orientação sobre saúde bucal;

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE: basquete e golzinho; artes marciais (taekwondo); jogos de tabuleiro, todos de forma lúdica e divertida;

- FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CARLOS: Montagem de quebra-cabeça gigante;

- MUSEU DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA PROFESSOR MÁRIO TOLENTINO: exposição de experimentos de física;

- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA: Casa do Trabalhador itinerante, oferecendo atendimento para verificação de vagas de trabalho disponíveis no perfil; auxílio com a Carteira de Trabalho Digital; Seguro Desemprego; cadastramento no Programa Passe Emprego; divulgação dos serviços do Departamento de Empreendedorismo e Banco do Povo; divulgação dos cursos disponíveis pelo Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para a Juventude e Capacitação Profissional;

- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: exposição e atividades dos programas: Bilíngue; Braille; Educação Física Adaptada; Sala de recursos;

- SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS (SIBI): contação de histórias;

- FESC: exposição de robótica;

- INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ATHENEU: aferição de pressão arterial; medição de glicemia;

- TIRO DE GUERRA: oficina de camuflagem; hasteamento da bandeira; execução do hino nacional com a banda do Tiro de Guerra;

- GRUPO ESCOTEIRO ARAUCÁRIA 470SP: atividades escoteiras em geral; jogos escoteiros; músicas interativas; falsa baiana; exposição escoteira;

- GRUPO ESCOTEIRO 251SP: exposição escoteira (lenços, barracas, construções com bambu, quadro de nós) para divulgação do escotismo; oficina de nós e amarras: aprendendo nós escoteiros e suas utilidades;

- SEBRAE: dinâmicas com crianças para praticar comportamentos empreendedores;

- SAAE: atividade de educação ambiental sobre recursos hídricos, poluição da água e cuidados com o meio ambiente; explicação sobre o funcionamento e importância das estações de tratamento de água e esgoto;

- SENAC: atividades educativas sobre a dengue: jogo da memória; quiz no estilo passa ou repassa, com foco na prevenção ao mosquito Aedes aegypti; exposição de plantas medicinais;

- PROHAB: exposição de ações sociais (grupos pós ocupação);



- CORPO DE BOMBEIROS: caminhão da corporação; mascote faísca dos bombeiros;

- CLÍNICA PEGAPÉ PODOLOGIA: avaliação podológica dos pés; exames para verificar a necessidade de palmilhas ortopédicas; massagens;

- FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE: tenda para recebimento de doações: roupas, calçados e cobertores.

