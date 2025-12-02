Confira a previsão de hoje (02/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Comece o dia com tranquilidade; não há necessidade de correr contra o relógio. Na previsão astrológica de hoje, a energia de Áries flui suavemente, permitindo que você alcance seus objetivos sem complicações desnecessárias. Além disso, a segunda metade da tarde reserva boas notícias vindas de longe. Veja mais sobre Áries hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: A manhã traz uma vibração de renovação para Touro, reativando assuntos que ficaram suspensos. Consequentemente, processos burocráticos que antes pareciam travados começam a se desenrolar. Use essa energia dinâmica para retomar a estrada com força total, se organizando e avançando com confiança. Veja mais sobre Touro hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Ao chegar o meiodia, Gêmeos sente a influência de uma condição astral que favorece a determinação pessoal. Portanto, este é o instante ideal para intensificar esforços rumo às metas que você tem cultivado. Mesmo que surjam pequenos inconvenientes, a clareza mental permitirá que você encontre soluções. Veja mais sobre Gêmeos hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Quando a noite se aproxima, a calma se instala nos assuntos pessoais de Câncer. Assim, você conseguirá lidar com pendências que antes incomodavam, trazendo alívio e serenidade ao lar. Para potencializar ainda mais essa energia, experimente mover alguns móveis de lugar e colocar um pouco de sal grosso nos cantos da casa. Veja mais sobre Câncer hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: No crepúsculo, Leão sente o humor elevar seu poder de atração. Além do mais, seu bemestar está intimamente ligado ao equilíbrio emocional, então pensamentos positivos são essenciais. Aproveite o brilho dourado do pôrdosol para cultivar alegria e compartilhar sorrisos; isso amplifica sua presença e atrai boas vibrações. Veja mais sobre Leão hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: A manhã desperta Virgem com a sensação de que tudo volta ao normal. Dessa forma, você se abre para novas atividades que geram resultados consistentes e positivos na sua vida. Questões antigas que causaram incômodo recentemente podem ser resolvidas com clareza e eficiência. O horóscopo matinal incentiva a organização. Veja mais sobre Virgem hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Para os librianos, o período da tarde traz uma energia poderosa para buscar aquele equilíbrio tão desejado. Este é o momento perfeito para seguir seus palpites, pois as estrelas indicam que suas decisões terão um impacto positivo e transformador. Aproveite esse horário para alinhar mente e coração, pois o universo estará a seu favor. Veja mais sobre Libra hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Escorpianos, o início da noite é o momento ideal para sorrir e se abrir para as surpresas que estão chegando. Aos poucos, suas conquistas se manifestam de forma concreta, e uma oportunidade inesperada pode surgir, mudando seus planos para melhor. Por isso, durante essa janela astral, permita-se sentir a renovação. Veja mais sobre Escorpião hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Sagitário vive um dia especial, principalmente entre o fim da manhã e o começo da tarde, quando as estrelas dão aquela força extra para fazer acontecer. Aproveite esse pico energético para superar obstáculos e fortalecer aspectos importantes da sua vida. Se surgir algum desafio, lembre-se: há sempre uma solução. Veja mais sobre Sagitário hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Capricornianos, a manhã traz um momento de grande realização e reconhecimento, alcançando metas que antes pareciam distantes. Este é um horário para celebrar suas conquistas, pois recompensas e admiração virão naturalmente. Além disso, vocês sentirão uma recuperação de forças que estavam adormecidas. Veja mais sobre Capricórnio hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Aquarianos, a tarde reserva uma lição importante: não se deixe levar pelas aparências e tenha calma antes de tomar decisões impulsivas. Espere o momento certo para aceitar propostas que possam impactar sua vida. As estrelas pedem reflexão e cautela nesse período, para que seus propósitos pessoais sejam realmente favorecidos. Veja mais sobre Aquário hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Para os piscianos, o melhor horário do dia é a manhã, perfeita para reavaliar objetivos e iniciar ações que melhorarão sua trajetória. O ambiente planetário ao seu redor está favorável para mudanças positivas, então não adie os planos que podem começar agora. É um dia para agir e confiar que os esforços serão recompensados. Veja mais sobre Peixes hoje clicando no nome do signo.

