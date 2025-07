Concurso Rainha do São Carlos Rodeio Fest 2025 está com inscrições abertas

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Taiane Dias e Angelo Braga da 1A+ Produções participaram do podcast SCA Entrevista - Crédito: SCA

Estão abertas as inscrições para o Concurso Rainha do São Carlos Rodeio Fest 2025, que promete destacar o charme, a elegância e a força da mulher sertaneja. O evento integra o projeto nacional Rainha Nacional do Rodeio (RNR), promovido pela 1 a Mais Produções, e visa revelar talentos femininos da cidade e região.

Com uma proposta moderna e inclusiva, o concurso busca candidatas que representem não apenas a beleza, mas também a atitude, autenticidade, simpatia e carisma do universo country.

Quem pode participar?

Podem se inscrever mulheres brasileiras ou naturalizadas há pelo menos um ano, com idade entre 18 e 45 anos e altura mínima de 1,50 metro. Mulheres casadas ou com filhos também são bem-vindas. A única restrição é para gestantes, que não poderão participar nesta edição.

Etapas e premiação

Na final do concurso, as participantes concorrerão aos seguintes títulos:

Rainha do Rodeio São Carlos 2025

1ª Princesa do Rodeio São Carlos 2025

2ª Princesa do Rodeio São Carlos 2025

Miss Simpatia 2025

As candidatas serão avaliadas por uma comissão julgadora que levará em conta critérios como simpatia, elegância, desenvoltura, comunicação e presença de palco. Durante a preparação, elas participarão de ensaios, sessões fotográficas e gravações para redes sociais.

A vencedora principal receberá a faixa de Rainha do Rodeio São Carlos 2025, prêmios oferecidos por patrocinadores e a oportunidade de representar a cidade no concurso nacional da Rainha Nacional do Rodeio (RNR).

Como se inscrever

As interessadas devem solicitar a ficha de inscrição e o regulamento completo pelo WhatsApp (19) 98241-4464 ou pelo Instagram @1amaisproducoes.ofc.

Leia Também