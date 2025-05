Concerto Musical de cordas e piano acontece nesta terça no CDCC

Compartilhar no facebook

imagem ilustrativa - Crédito: Freepik

Nesta Semana, o CDCC junto ao Centro Suzuki convida todos para um concerto musical de cordas e piano que acontecerá terça-feira dia 06/05/2025 Às 18:30 no auditório do CDCC. Compareça e aprecie um maravilhoso evento, com entrada franca, para assim ter uma noite especial.

Não perca essa oportunidade de apreciar um repertório encantador em um ambiente acolhedor. Traga a família e os amigos!

Quando: Terça-Feira, 06 de Maio, às 18:30 horas

Onde: Prédio histórico do CDCC, Rua Nove de Julho, 1227

Entrada Franca

