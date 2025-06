Competições e cashback são a nova cara das promoções no cassino online

Desde que novas regras para o setor de apostas entraram em vigor no Brasil em janeiro de 2025, operadoras de jogos e cassinos online foram obrigadas a repensar radicalmente suas estratégias de promoção e fidelização. A proibição de bônus prévios — que até então eram amplamente utilizados para atrair novos usuários — abriu espaço para formatos alternativos, mais alinhados com os princípios do jogo responsável.

O setor reagiu com a adoção de novos mecanismos, como cashback, torneios e rankings competitivos. Essas iniciativas não apenas substituem os antigos bônus de boas-vindas, mas também apontam para uma transformação mais ampla no perfil das promoções voltadas ao público brasileiro.

A mudança de cenário tem origem na Portaria SPA/MF nº 1231/2024, que detalha as regras que as operadoras devem seguir em ações de marketing, comunicação e relacionamento com o apostador. Dentre as proibições estabelecidas, está a concessão de “adiantamento, antecipação, bonificação ou vantagem prévia”, mesmo sob a forma de promoção ou propaganda.

A lógica por trás da norma é evitar o incentivo a comportamentos de risco — especialmente entre novos usuários — e promover maior transparência, segurança e controle financeiro. Na prática, isso eliminou os tradicionais bônus de boas-vindas, até então um recurso padrão no setor.

Com o fim dos incentivos financeiros antecipados, as bets e cassino online passaram a apostar em formatos baseados em competição e performance. Em vez de oferecer dinheiro antes da aposta, as empresas agora recompensam o comportamento contínuo e os resultados obtidos ao longo do tempo.

Entre os formatos mais utilizados, destacam-se:

Rankings semanais com premiações em dinheiro, geralmente vinculados a jogos específicos, como slots ou eventos esportivos;

Torneios baseados em multiplicadores ou pontuações acumuladas, com prêmios progressivos;

Programas de missões, emblemas colecionáveis e experiências VIP para usuários mais ativos ou recorrentes.

Uma promoção nesse sentido é a competição Fortune, realizada pela KTO no seu cassino online. A dinâmica consiste em premiar semanalmente os jogadores que obtiverem os maiores multiplicadores em jogos da série Fortune — como Tiger, Dragon, Ox e outros títulos populares.

Além de distribuir prêmios em dinheiro para os melhores colocados, o formato oferece ranking em tempo real e recompensas progressivas, reforçando o aspecto gamificado da experiência e promovendo a recorrência saudável, em linha com os princípios do jogo responsável.

Outra tendência consolidada é o uso de cashback — reembolso de parte do valor perdido em apostas. Diferente dos bônus de registro, o cashback é permitido por não representar vantagem prévia e por depender de uma ação concluída do usuário.

Segundo estudo da ENV Media, pelo menos metade das principais operadoras licenciadas no Brasil já utilizam o modelo de cashback. A prática é favorecida por 42% dos apostadores entrevistados, especialmente os que preferem promoções claras e ligadas ao próprio comportamento de jogo.

Esses bônus funcionam como restituições parciais, em dinheiro ou créditos, e estão frequentemente associados a jogos ou categorias específicas. Eles são vistos como uma forma mais ética e transparente de recompensar o usuário, sobretudo no contexto da regulamentação atual.

Dados do mesmo estudo indicam que:

71% dos jogadores consideram promoções e bônus o fator principal para continuar usando uma plataforma;

O público entre 25 e 40 anos mostra preferência por formatos como "prêmios aleatórios", "cashback" e "rodadas grátis";

Há uma valorização crescente por mecânicas de jogo com transparência e controle, o que reforça a eficácia das novas abordagens baseadas em performance.

As mudanças na legislação brasileira forçaram uma revisão ampla nas práticas promocionais do setor de apostas online. Em vez de bônus agressivos que visavam a aquisição rápida de novos usuários, o foco agora se volta para a retenção sustentável, baseada em transparência, recorrência e engajamento real.