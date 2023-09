Comparação entre os Programas de Indicação da Pocket Option e do XM Group: Uma Análise Completa

Neste artigo, os analistas observam os principais detalhes de duas corretoras: a Pocket Option e o XM Group. Os especialistas da Traders Union avaliaram meticulosamente as ofertas de ambas as corretoras, levando em consideração avaliações de clientes, avaliações de empresas e recursos essenciais. Seja você um trader iniciante que busca ferramentas inovadoras, ou um investidor experiente em busca de plataformas confiáveis, as informações a seguir ajudarão a orientar o seu processo de tomada de decisão.

Pocket Option em Resumo

A Pocket Option está entre as principais corretoras do mercado, com uma pontuação geral de 9,57 na TU. Baseando-se em feedbacks de clientes e avaliações da empresa, os especialistas recomendam esta corretora devido à alta satisfação dos usuários. Fundada em 2017, ela oferece serviços de negociação inovadores com uma interface amigável para copy trading e um lucrativo programa de indicação. A Pocket Option atende tanto a traders iniciantes quanto experientes, proporcionando acesso a vários ativos de negociação através de sua própria plataforma e também do MT5. Operando em mais de 95 países, a corretora prioriza o atendimento ao cliente e a inovação financeira, além de oferecer programas de bônus atrativos.

Os especialistas do Traders Union avaliaram os benefícios de operar com a Pocket Option, que incluem um depósito mínimo inicial de $50, verificação rápida de contas, acesso a recursos educacionais e contas demo, uma plataforma de social trading para renda passiva, indicadores e sinais de negociação, um programa de indicação vantajoso, diversos programas de bônus, o recurso de Bot no Telegram e suporte técnico profissional via chat ao vivo. Por outro lado, é importante observar algumas desvantagens, como um saque mínimo de $10 e a exigência de fazer um depósito antes de acessar o suporte ao cliente pelo chat.

Programa de Indicação da Pocket Option

Os parceiros indicados podem ganhar de 50% a 80% dos lucros da corretora para cada negociação feita pelo indicado. Quem que atua como representante regional tem a chance de ganhar até $15 para cada contrato indicado e 10% dos ganhos de seus subparceiros. A corretora possui um sistema de comissão inovador, como o afiliado Pocket Option, que gera uma renda passiva duradoura. Além das comissões provenientes das negociações dos clientes, os parceiros recebem bônus por recargas nos depósitos e podem participar de competições exclusivas para ganhar recompensas em dinheiro. Aliás, o XM Group também oferece um programa de indicação. Veja abaixo as principais informações sobre esta corretora.

XM Group em Resumo

O XM Group ocupa uma posição de destaque entre as corretoras do mercado financeiro. Fundada em 2009, a XM inicialmente focou no mercado de câmbio, mas seu sucesso expandiu-se para diversos outros mercados. Com presença em quase 190 países e mais de 5 milhões de traders, a XM é conhecida por sua confiabilidade e segurança. Notável pelas vantagens técnicas e pelo compromisso com o serviço de qualidade, foi reconhecida como a Corretora que Mais Cresce e a Melhor Provedora de Serviços de Forex. A dedicação da equipe da XM à melhoria constante garante que os traders contem com os melhores serviços, o que faz da corretora XM é confiavel.

Os analistas da TU identificaram os principais benefícios de negociar com o XM Group:

100% de garantia de execução de ordens, com 99,35% das ordens executadas quase instantaneamente e sem novas cotações.

Spreads de mercado estreitos, sem marcações adicionais, o que garante margens favoráveis.

Diversos instrumentos de negociação, incluindo mais de 1.000 opções, como mais de 55 pares de moedas, CFDs de taxas cruzadas, metais (paládio, platina), commodities (cacau, algodão, grãos) e ações.

No entanto, há algumas desvantagens a serem consideradas:

Poucas opções de investimento passivo através de plataformas de social trading e de contas PAMM.

Seleção relativamente restrita de plataformas de negociação, com todos os 16 terminais sendo variações do MT4 e MT5 desenvolvidos para computadores e dispositivos móveis.

Programa de Indicação do XM Group

A XM apresenta um programa de indicação exclusivo, com seu próprio modelo de parceria, oferecendo uma recompensa que varia entre $450 e $650, a depender do país de origem do trader.

Vantagens do XM Group:

Auxílio no marketing, incluindo mais de 20 opções de banners em 25 idiomas, links rastreáveis e sites e landing pages criados previamente;

Uma conta exclusiva de usuário parceiro, possibilitando o rastreamento de estatísticas e taxas de conversão de cada campanha, categorizadas por país, faixa etária, entre outros;

Gerentes de contas dedicados e pagamentos semanais.

Para mais detalhes sobre os termos do programa de parceria, entre em contato com o suporte.

Conclusão

Esta análise detalhada lançou luz sobre as complexas ofertas da Pocket Option e do XM Group. Com base nas avaliações dos analistas da Traders Union, os traders podem tomar decisões fundamentadas e alinhadas com suas preferências e objetivos. As diversas vantagens e desvantagens descritas para cada corretora oferecem uma visão holística, capacitando os traders a escolher a opção mais adequada para eles.

