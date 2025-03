Como usar seus bônus de forma efetiva em Slots

Já faz tempo que os famosos caça-níqueis são febre entre os brasileiros. As primeiras máquinas chegaram no Brasil nos anos 80, e apesar das idas e vindas com a lei, nunca deixou de cativar. Hoje em dia, ninguém precisa jogar slots online com medo de estar cometendo uma contravenção, já que os cassinos online foram liberados no país.

Porém, existem tantas opções disponíveis hoje que vale a pena parar um pouco para entender como elas funcionam e como aproveitar cada tipo de bônus.

Rodadas da Sorte

Uma das coisas mais impressionantes nos jogos de slots é a variedade de bônus e opções especiais, como a característica de compra de bônus. É possível também ganhar rodadas grátis, prêmios especiais em rodas da fortuna, multiplicadores, ou ainda arriscar os ganhos em um jogo de adivinhação. Entender como estes bônus funcionam podem fazer a jogatina ir mais além.

Cabe ressaltar que a Lei das Bets proibiu bonificações oferecidas pelas casas de apostas, como ofertas de boas-vindas, créditos extras ou rodadas grátis. Ou seja, todas as bonificações discutidas aqui são aquelas disponíveis dentro do próprio jogo.A melhor parte é que ninguém precisa ter os melhores smartphones para jogar. Esses jogos rodam em qualquer celular conectado à internet.

Tipos de Bônus

Slots são jogos de pura sorte, o que significa que não é possível influenciar os resultados, também não sendo possível prever quando a maioria deles virá. Diferente das apostas de quota fixa, não é possível prever o valor da premiação. Por isso mesmo, é importante conhecer cada tipo e verificar se o jogo escolhido tem as características desejadas. Confira abaixo os tipos mais comuns e como eles podem ser aproveitados.

Rodadas Grátis

Sem dúvida, as rodadas grátis estão entre as bonificações mais populares neste jogo. Geralmente, são concedidas quando o jogador recebe uma combinação específica de símbolos em uma rodada, ativando a característica especial. As rodadas podem ser concedidas aleatoriamente, mas em alguns casos, os jogadores podem comprar o acesso à fase especial.

Compra de Bônus (Bonus Buy)

Nos jogos que oferecem Bonus Buy, os jogadores “compram” o acesso à fase especial multiplicando o valor das suas apostas. Há ainda jogos oferecendo um meio-termo, onde é possível apostar a mais para aumentar as chances de chegar na etapa de rodadas grátis. Embora esta opção aumente as chances do jogador, é importante frisar que assim como no jogo normal, não há nenhuma garantia de prêmios.

Multiplicadores

Multiplicadores são símbolos especiais que, como o nome sugere, multiplicam o valor dos prêmios. Assim como as rodadas grátis, estas bonificações aparecem aleatoriamente. Nem todos os jogos possuem esta característica. Por isso, os jogadores devem sempre verificar as características do jogo antes de começar.

Mini-Games

Alguns jogos permitem que os jogadores arrisquem seus prêmios em jogos de adivinhação. Normalmente, os mini-games envolvem cartas de baralho viradas para baixo e cabe ao jogador adivinhar cores ou naipes. Caso o jogador acerte, os ganhos são dobrados; caso contrário, vai tudo pelo ralo.

A Sorte e a Lei

Na prática, as apostas online já estavam liberadas desde 2018, quando Michel Temer assinou a MP que autorizava as apostas de quota fixa. No entanto, a Lei das Bets trouxe um enquadramento legal muito mais robusto. A proibição das ofertas de boas-vindas visa coibir o incentivo ao jogo, embora as plataformas ainda possam promover ofertas de fidelização.

Também é importante lembrar que desde o final do ano passado, apenas as plataformas com domínio “bet.br” estão autorizadas a operar no país. São mais de 200 sites regulamentados e completamente afinados com as leis nacionais e que, portanto, não têm ofertas de boas-vindas, com promessas de rodadas grátis. Mesmo assim, não vale a pena se arriscar em sites não legalizados no país, por mais que as ofertas pareçam tentadoras.

Isso porque as plataformas regulamentadas são obrigadas a seguir normas de segurança que garantem os direitos dos jogadores e a lisura dos resultados. Quem se sentir lesado, pode recorrer à justiça brasileira, que terá meios de cobrar a plataforma em questão. Por outro lado, a justiça pouco pode fazer por aquele jogador que foi lesado em um site ilegal que sequer tem representação legal no país.

Jogando na Retranca

A melhor forma de testar como cada característica de bônus funciona é jogar em versões demo. Praticamente todos os slots disponíveis no mercado possuem uma versão gratuita, que é oferecida tanto no site de cassino, quanto em outras plataformas especializadas. Apesar de gratuitas, estas versões são completas e os jogadores podem testar todas as funcionalidades do jogo, quantas vezes quiserem, sem arriscar um centavo.

Última Rodada

A Lei das Bets trouxe ainda outras transformações importantes para os apostadores. De acordo com as novas regras, ganhos acima de R$2,2 mil devem ser declarados no Imposto de Renda. Prêmios até R$2.259,20 estão isentos de taxação, mas haverá cobrança de 15% sobre prêmios superiores. Portanto, aqueles que jogam slots com frequência devem manter o controle não só sobre seus gastos, mas também sobre seus ganhos.