Como fazer um logotipo de cafeteria

SIGA O SCA NO

Um café é um estabelecimento muito popular e procurado nos restaurantes e locais de alimentação. Muitas pessoas vão a uma cafeteria para sentar-se, beber seu café favorito, pensar na vida ou se divertir com amigos em vez de uma xícara de café. Outros preferem entrar e tomar um café para levar para desfrutar fora ou no trabalho/em casa. Todos são diferentes, mas uma coisa você não pode negar - o café é uma parte essencial da vida de muitas pessoas, especialmente nas primeiras horas da manhã.

E devido a esta popularidade, existem hoje tantas cafeterias. A concorrência é maior do que nunca, portanto você precisa procurar maneiras de atrair clientes para sua cafeteria. Em termos de reconhecimento, um logotipo pode ajudar você. Criar um novo conceito para apresentar uma imagem reconhecível.

Um logotipo: o que é e por que você precisa de um?

Um logotipo é a identidade da marca que ajuda os clientes a distinguir um varejista de outro. A fim de facilitar aos clientes, o logotipo deve refletir a essência da empresa que representa e ser facilmente reconhecido por suas cores, gráficos ou inscrições.

O logotipo deve cumprir suas funções, tais como:

1. Reconhecibilidade. O cliente que vê o logotipo da marca deve imediatamente se lembrar da empresa e fazer um link associativo com a gama de produtos ou serviços. O logotipo também permite reconhecer os produtos da empresa entre outros concorrentes no mercado.

2. Função publicitária. O logotipo cria uma certa imagem da empresa, ajuda o público-alvo a reconhecer facilmente o produto, associa-o a uma certa qualidade, bem como a reputação da empresa.

3. Função de garantia, pois ao comprar a mercadoria com o logotipo de uma empresa popular, o comprador pode ter a garantia de qualidade.

4.A função de proteção é que ela é de propriedade da empresa e protege seus produtos e serviços. Se uma empresa usa o logotipo de outra pessoa para qualquer propósito comercial, ela pode ser responsabilizada administrativamente nos termos da lei.

Se você quiser produzir rapidamente um logotipo para sua empresa, o serviço Turbologo fará um ótimo trabalho e criará um logotipo único que atenda aos seus critérios.

Como projetar um logotipo de cafeteria.

Se você tem uma boa compreensão e ideia de como deve ser seu logotipo comercial, então você mesmo pode criar o logotipo. ServiceTurbologo fará um excelente trabalho e criará um logotipo único que se encaixa em seus critérios. Não requer nenhuma habilidade ou conhecimento. Estes sites têm tantos modelos e ferramentas para ajudar você a criar seu próprio logotipo.

Ícone

O ícone é a parte central do logotipo. A imagem pode ser qualquer coisa, mas deve refletir o conceito da empresa, seu estilo, mas também ser atraente e memorável. Em termos de cafeteria, é melhor usar imagens, que gastam associações com uma xícara de café de sabor delicioso, tais como: grãos de café, canecas, fumaça aromática sobre uma xícara, imagens de doces (que são servidos com café em sua cafeteria). Também podem ser usadas imagens de talheres ou sinais que refletem o nome da cafeteria.

Esquema de cores

Como um café é um lugar para um saboroso lanche, o logotipo também deve estar em tons "saborosos". É melhor escolher as cores naturais: marrom, bege, leite e algumas cores que refletem o conceito de interior.

Fonte

Deve-se notar que uma bela placa no logotipo - isto não é a única coisa importante, também a inscrição importante e a fonte em que está escrito, por isso aconselhamos a prestar atenção especial e tratar com responsabilidade a este ponto.

Algumas regras simples quando se trata de escolher suas fontes:

Simplicidade. A fonte deve ser simples e memorável, esta fonte é a mais conveniente para imprimir em produtos e materiais promocionais.

Legibilidade. O texto impresso no logotipo deve ser fácil de ler para que os clientes não tenham a oportunidade de ler o nome errado.

Competitividade. É uma boa ideia verificar os logotipos de seus concorrentes diretos para evitar a repetição e personalizar seu logotipo.

Tipografia. Ele o ajudará a tornar sua fonte e a marcar sua fonte única e memorável.

Leia Também