Como as marés afetam o mundo? Aprenda tudo na Sessão Astronomia

A descida e subida do nível do mar é fato corrente na vida de milhões de pessoas - Crédito: Divulgação

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 31, às 19h, será “Marés e a Harmonia do Mundo”. O palestrante será Edgard Macena Cabral, da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: Poucos fenômenos em nosso dia-a-dia são tão importantes e, ao mesmo tempo, tão obscuros quanto as marés. A descida e subida do nível do mar é fato corrente na vida de milhões de pessoas, mas atribuímos ao fenômeno uma série de misticismos: de influências nos cortes de cabelo ao gênero de crianças. Na Sessão Astronomia desta semana, o palestrante levará o público a navegar pelas marés: como elas se originam, onde elas ocorrem, além de falar sobre suas consequências, neste e em outros mundos. Nessa viagem, ele terá várias oportunidades de explorar a beleza e harmonia do fenômeno.

