Começam as inscrições de Hot Wheels Legends Tour 2024 no Brasil

Aqueçam os motores! O evento automobilístico mais aguardado do ano, Hot Wheels Legends, está de volta e com novo ponto de chegada em São Paulo. A partir do dia 1 de junho a 31 de julho de 2024, amantes de carros poderão se inscrever, gratuitamente, para participar da quarta edição do concurso de carros customizados da marca. O vencedor brasileiro participará da etapa global e poderá se tornar a próxima lenda da marca de carrinhos mais famosa do mundo. O prêmio é o sonho de todo fã de carros: ter uma miniatura die-cast da Hot Wheels, feita à semelhança do próprio veículo e o título de lenda Hot Wheels.

Para participar do Hot Wheels Legends Brasil 2024, basta inscrever-se gratuitamente no site.

Os critérios que definem a próxima lenda Hot Wheels do Brasil são:

Autenticidade: Carros que ultrapassem os limites do design automobilístico. Esta criação tem o que é preciso para ser um Hot Wheels?

Criatividade: Veículos únicos e diferentes com designs nunca antes vistos;

Veículos únicos e diferentes com designs nunca antes vistos; Espírito de Garagem: Designs que demonstrem paixão, determinação e dedicação para expressar o espírito de garagem em cada detalhe.

Países como Estados Unidos, Chile, Colômbia, México, Dubai, França, Reino Unido, Alemanha, Polônia, Espanha, Portugal e Itália vão ter baterias próprias e o vencedor de cada uma delas competirá na grande final global.

O representante brasileiro será anunciado na página oficial do Facebook da marca após participar da grande final em São Paulo, no dia 1º de setembro. O regulamento está disponível no site oficial.

