Começa o Festival Virtual da Filarmônica de São Carlos

Crédito: Divulgação

Com direção da maestrina Flávia Bombonato e coordenação do professor André de Souza, começou nesta segunda-feira, 23, o Festival Virtual da Filarmônica de São Carlos com a masterclass do professor Jairo Chavez (Londrina/Berlim).

Radicado em Londrina desde 1995, vencedor de diversos Prêmios Nacionais e Internacionais, atuou como solista à frente de diversas orquestras brasileiras e européias. Em 2001 lançou seu primeiro CD com obras de Hindemith, Piazzolla e Guerra-Peixe e recentemente gravou obras do compositor Edino Krieger incluindo a obra Brasiliana para viola e orquestra. Realizou recitais na Europa e Estados Unidos. Entre os anos de 2003 e 2004, a convite do Primeiro Violista da Filarmônica de Berlim (Alemanha), Wilfried Strehle, foi membro da Academia da Filarmônica de Berlim, período em que integrou o naipe de violas da Filarmônica em inúmeros concertos sob a regência de consagrados maestros tais como: Sir Simon Rattle, Bernard Haitink, Daniel Barenboim, Pierre Boulez, entre outros. Atua como primeiro violista da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina desde 1995; é primeira viola da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina desde sua fundação em 1998 e desenvolve um intenso trabalho camerístico.

Confira a programação completa clicando AQUI.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também