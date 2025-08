Com recorde de público e atrações de peso, Top Ranch consolida sucesso em São Carlos

Top Ranch 2025 superou expectativas - Crédito: SCA

A quarta edição do Top Ranch São Carlos chegou ao fim deixando saudades e consolidando-se de vez como um dos maiores eventos do calendário da cidade. Foram três dias de festa, entre os dias 1º e 3 de agosto, que reuniram tradição rural, esportes equestres, grandes shows sertanejos e um público expressivo, tudo com entrada gratuita no setor pista e estacionamento liberado.



Realizado pela Marini Eventos, o Top Ranch 2025 transformou São Carlos em palco do universo country. A programação esportiva foi um dos pontos altos do evento, com provas de Três Tambores, Team Penning e Ranch Sorting, que encantaram os espectadores pela combinação de técnica, velocidade e habilidade. Competidores de várias regiões do país participaram das disputas, reforçando o caráter competitivo e atrativo do evento.



As noites também foram marcadas por grandes atrações musicais. Os shows de Pedro Paulo & Alex, e João Bosco e Vinícius agitaram o público, que lotou a arena em todas as apresentações.



Voltado não apenas ao entretenimento, o Top Ranch também se destacou como espaço de convivência para famílias, empreendedores, influenciadores rurais e admiradores da cultura sertaneja. A estrutura bem planejada garantiu conforto e segurança ao público — nenhuma ocorrência grave foi registrada durante os três dias de evento.

