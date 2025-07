Com grande estrutura, São Carlos Rodeio Fest promete surpreender a região em agosto

A cidade de São Carlos se prepara para receber o maior evento do ano. De 8 a 16 de agosto, acontece o aguardado São Carlos Rodeio Fest, que promete entrar para a história da região com uma estrutura inédita e atrações de peso. O evento é realizado pela MP Promoções, reconhecida nacionalmente pela produção de grandes rodeios no Brasil.

“O retorno dos rodeios a São Carlos vem cercado de muita expectativa. Estamos trazendo uma estrutura grandiosa, no nível dos maiores festivais do país. Vai ser algo que São Carlos nunca viu e jamais esquecerá”, afirma Marcos Pacheco, CEO da MP e coordenador do evento.

A estrutura montada para o São Carlos Rodeio Fest terá um palco com painéis de LED de última geração, som e iluminação de padrão internacional, além de uma área de camarotes de alto padrão, com opções como Camarote Corporativo, Intense, Área VIP Front Stage e Imperial, que é open chopp e open food.

Toda essa estrutura criará a experiência perfeita para os shows dos artistas mais renomados do país, como Gusttavo Lima e Luan Santana.

Confira a programação:

08/08 – Luan Santana / Open Farra

09/08 – Fred & Fabrício / Dennis DJ

15/08 – Gusttavo Lima / Bruno & Denner

16/08 – Murilo Huff / Jiraya Uai

A estrutura conta ainda com áreas de alimentação amplas, segurança reforçada, além de banheiros, estacionamentos e acessibilidade pensada para garantir conforto e segurança a todos os públicos.

Na arena, a adrenalina está garantida com as emocionantes montarias em touros e cavalos, valendo vaga para o prestigiado Rodeio de Barretos.

Para completar, o evento ainda terá um grande parque de diversões, com brinquedos variados para todas as idades, garantindo entretenimento para toda a família.

Os ingressos do setor pista têm caráter solidário: o público deve levar 1kg de alimento não perecível ou itens de higiene pessoal, nos pontos de troca. Cada CPF tem direito a dois ingressos para este setor. Lembrando que não haverá troca de ingressos na portaria do evento. As informações completas estão disponíveis no site oficial: www.saocarlosrodeiofest.com.br

Já os ingressos para os demais setores podem ser adquiridos através dos sites:

www.saocarlosrodeiofest.com.br ou

www.eventim.com.br

