Com César Menotti & Fabiano, ACISC promove Jantar do Comerciante 2025 neste sábado

A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) realiza nesta semana dois importantes eventos em celebração ao comércio local. No dia 1º de agosto (sexta-feira), às 19h, será realizada a tradicional Sessão Solene na Câmara Municipal, em homenagem aos destaques do setor. Já no dia 02 de agosto (sábado), às 21h, a festa continua com o Jantar do Comerciante, que este ano contará com show da dupla sertaneja César Menotti & Fabiano e apresentação do Elvis Cover Renato Carlini, na Oasis Eventos.

As homenagens oficiais, instituídas pela Lei Municipal nº 7.435/2023, reconhecem comerciantes que se destacam por sua atuação, inovação e contribuição à cidade. Em 2025, os homenageados serão:

* Marcos Antonio “Madureira” Moreira, das Lojas Édmais, como Comerciante do Ano;

* Célia Donizetti Scarpe, da Célia Presentes, como Comerciante Homenageada do Ano.

A Sessão Solene contará com a presença de autoridades municipais, representantes da ACISC, lideranças empresariais e familiares dos homenageados.

Já o Jantar do Comerciante, no sábado, promete casa cheia. Os convites, que começaram a ser vendidos com exclusividade para associados no início de junho, estão com últimas unidades disponíveis até o dia 30 de julho (quarta-feira), diretamente na sede da ACISC (Rua General Osório, 401 – Centro). Não haverá venda na portaria do evento.

Além do show da consagrada dupla César Menotti & Fabiano, que trará os maiores sucessos da música sertaneja, o evento contará ainda com a performance do renomado Renato Carlini, considerado o melhor Elvis Presley cover da América Latina.

Para a presidente da ACISC, Ivone Zanquim, o evento representa mais do que uma confraternização. “É uma celebração da força do comércio local, do empreendedorismo que move nossa economia. Reconhecer nossos comerciantes é valorizar quem acredita e investe na cidade”, destacou.

O Jantar do Comerciante é considerado um dos momentos mais aguardados do calendário empresarial de São Carlos, reunindo empresários, parceiros, lideranças e a comunidade em geral para uma noite de reconhecimento, entretenimento e networking.

SERVIÇO:

Sessão Solene – Homenagem aos Comerciantes

Sexta-feira, 1º de agosto – 19h

Câmara Municipal de São Carlos

Jantar do Comerciante ACISC 2025

Sábado, 2 de agosto – 21h

Oasis Eventos – São Carlos/SP

Atrações: César Menotti & Fabiano + Renato Carlini (Elvis Cover)

Convites: até 30 de julho, na sede da ACISC

Informações: (16) 3362-1900



