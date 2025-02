Coisas que você pode fazer no Google Arts & Culture e talvez ainda não saiba

Alguns museus e galerias ao redor do mundo oferecem tours virtuais com tecnologia 360° por meio da captura de imagens de satélite, mas tudo se tornou ainda mais realista e acessível com a parceria com o Google. Eles desenvolveram uma plataforma de cultura e arte, a Google Arts & Culture, anteriormente intitulada Google Art Project, que usa a tecnologia street view para fornecer, de forma digitalizada, passeios gratuitos aos espaços dedicados à arte em todo o planeta.



O Google Arts & Culture reúne uma coleção enorme de imagens e vídeos de artefatos culturais de mais de 2.000 museus ao redor do mundo. Mas visitar exposições de arte virtualmente é apenas uma das muitas coisas que você pode fazer na plataforma. Desde exibir arte em tamanho real até atuar na Blob Opera, o Google Arts & Culture oferece uma gama impressionante de maneiras de explorar a cultura a partir de sua casa ou sala de aula.



Mas, voltando ao tour cultural do Google, aqui estão algumas coisas que você pode fazer com o Arts & Culture. Surpreenda-se!

Participar de uma expedição do Google

As expedições do Google não acabaram! Elas apenas foram movidas para o Google Arts & Culture. Você pode explorar por assunto ou local, pesquisar respostas, explorar arte ou arquitetura do mundo todo e muito mais. A melhor parte? Agora você pode fazer uma expedição usando qualquer dispositivo!



Explorar a Pocket Gallery

Fazendo o download do aplicativo Google Arts & Culture em seu smartphone Android ou iOS compatível com Realidade Aumentada, você pode explorar a ‘Pocket Gallery’, galeria que usa RA para oferecer passeios por uma exposição de arte virtual.

A Pocket Gallery apresenta arte de instituições parceiras de vários continentes e permite que o usuário aprenda sobre trabalhos de diferentes épocas e estilos. Um dos objetivos da equipe do Google Arts & Culture é encontrar maneiras novas ou inesperadas de aproximar a arte das pessoas.



Colorir obras de arte famosas

Um dos experimentos divertidos do Google Arts & Culture é o ‘Art Coloring Book’. Escolha entre muitas imagens famosas para colorir. Você pode baixar e imprimir a imagem para colorir ou pintar offline, ou ainda pode colorir a imagem digitalmente usando a tela criativa. Você pode compartilhar sua arte finalizada nas redes sociais ou diretamente no Google Classroom.



Tirar uma selfie de arte

Você já se perguntou qual obra de arte se parece com você? Bem, você pode descobrir com a experiência interativa ‘Art Selfie’ no aplicativo Google Arts & Culture. Basta instalar o aplicativo, tirar uma selfie e você pesquisará entre milhares de obras de arte para ver se alguma se parece com você.



Atuar em uma Blob Opera

Um experimento de aprendizado de máquina divertido de David Li, a ‘Blob Opera’ (Ópera das Bolhas, em tradução livre), permite que você crie, grave e compartilhe sua própria canção de ópera. Não é necessária nenhuma experiência musical! Combine isso com um tour por 11 palcos dramáticos ao redor do mundo para uma atividade inspirada em ópera, com um setlist adaptado para que as bolhas cantem músicas tradicionais e locais.



Fazer uma verificação de RA

A Realidade Aumentada permite que você projete modelos 3D de animais, obras de arte, artefatos, dinossauros e muito mais usando seu celular com câmera e o aplicativo Arts & Culture. Tente projetar uma obra de arte em sua parede, traga um cervo para seu jardim, coloque um crustáceo em sua banheira e muito mais!

Ampliar uma obra de arte

Com o projeto ‘Art Zoom’, do Google Arts & Culture, você pode dividir uma obra de arte em pinceladas individuais. Você também pode ouvir alguns dos maiores nomes da música narrando algumas das obras de arte mais famosas do mundo na série Art Zoom.



Fazer um plano de aula

O ‘Google Arts & Culture Project Learn’ tem uma ampla oferta de planos de aula para professores e recursos incríveis para a sala de aula. Confira planos de aula como ‘Scientific Superpowers’, ‘History of Magic’, ‘Extreme Planet’ e muito mais!



Experimentar uma palavra cruzada

Outro experimento do Google Arts & Culture, as palavras cruzadas permitem que você teste seu conhecimento cultural ou descubra arte por meio de pares inesperados.



Apoiar sua saúde e bem-estar

Pesquisas mostram que as artes e a cultura contribuem positivamente para a saúde e o bem-estar. Receba uma dose diária de criatividade com o ‘Cultural 5’, de Christopher Bailey, Líder de Artes e Saúde da Organização Mundial da Saúde. O vídeo com mensagens pró-saúde, disponível no YouTube, explica mais sobre o papel que as artes desempenham no bem-estar físico, mental e social.

Jogar digitalmente com a arte

Com ‘One Sound, Two Frame’ você pode testar suas habilidades visuais e auditivas e adivinhar qual obra de arte inspirou a música gerada por IA que você está ouvindo. O projeto explora interações lúdicas que auxiliam a descoberta de obras de arte no Google Arts & Culture. ‘Um Som, Dois Quadros’ (em tradução para português), foi criado pelo artista residente do Google Arts & Culture Lab, Emmanuel Durgoni, em colaboração com o cientista pesquisador Timo Denk, do Google DeepMind.



Todas essas experiências e muitas outras você pode encontrar nas abas ‘Explorar’ e ‘Play’ no site e no aplicativo do Google Arts & Culture. Divirta-se!