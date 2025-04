Clube dos Metalúrgicos deve receber mais de 5.000 pessoas na Festa do Trabalhador

O Clube dos Metalúrgicos deve receber mais de 5.000 pessoas na próxima quinta-feira, 1º de maio das 16h às 23h, na Festa do Trabalhador. O evento é organizado pela Intersindical, organização que reúne vários sindicatos de São Carlos e tem apoio da Prefeitura de São Carlos.

Durante o evento haverá shows com a banda Nega do Samba, o cantor sertanejo Zé Fernando e a consagrada dupla sertaneja João Carlos & Bruno, além do DJ Marcinho Jamaika. A entrada será gratuita. O evento contará com praça de alimentação, brinquedos infláveis gratuitos.

Cada um dos sindicatos fará uma homenagem a um trabalhador de sua categoria. “Tenho certeza de que será uma grande festa em homenagem a todos os trabalhadores. Esperamos receber mais de 5.000 pessoas para prestigiar este grande evento”, afirma o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, Vanderlei Strano.

O Clube dos Metalúrgicos fica na rua Luiz Procópio de Araújo Ferraz, 1001 - Parque Santa Felícia.

